Samsung Yeni Bir Chromebook Pro Geliştiriyor Olabilir

Samsung, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Chromebook Pro ile birlikte üst düzey Chromebook’lara olan ilgisini yeniden canlandırmıştı. Şirket, o tarihten bu yana Chromebook Plus’ın güncellenmiş modellerini satışa sundu ve uzun zamandır yeni bir Chromebook Pro modeli piyasaya sürülmedi. Şimdilerde ise Samsung’un yeni bir Chromebook Pro üzerinde çalışıyor olabileceğine dair söylentiler var.

Şu anda bu iddialar için biraz erken ve yeni cihaz hakkında çok fazla detay bilinmiyor. Yine de yeni Chromebook Pro’nun, Intel’in 9. nesil Comet Lake işlemcileriyle geleceğine inanılıyor. Ancak bu işlemcilerin piyasaya sürülmesi bu yılın sonlarını bulacak.

CES 2020’de Tanıtılabilir

Samsung, aralarında bir LTE modeli de olmak üzere geçtiğimiz yılın sonlarında birkaç Chromebook Plus modeli piyasaya sürmüştü. Hatta daha önce arkadan aydınlatmalı bir klavye ile sessizce Chromebook Pro'yu yeniden getirmişti. Bu yüzden kesinlikle Samsung'un ileri düzey kullanıcılar için yeni bir Chromebook ile piyasaya çıkma zamanı geldi.

ChromeUnboxed isimli web sitesi, Chromium veri havuzuna yeni bir Chromebook eklendiğini tespit etti. Kod adı Kohaku olan bu cihazın hangi özelliklere sahip olacağı ise henüz belli değil. Chromium veri havuzunda, bunun bir Samsung cihazı olduğu söyleyebilecek kadar yeterli kanıt var. Bu kanıtlar arasında, geçtiğimiz birkaç yılda neredeyse her Samsung Chromebook modeli üzerinde çalışmış olan Jongpil Jung’un e-postaları da bulunuyor.

Bunun, Samsung’un bir sonraki amiral gemisi Chromebook modeli olduğuna inanılıyor. Ancak geliştirme süresi dikkate alınırsa, yeni cihazı CES 2020’den önce göremeyebiliriz. Yine de Samsung’un yeni Chromebook üzerindeki çalışmaları devam ettikçe, önümüzdeki dönemlerde bu konuda daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.