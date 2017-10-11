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Sanal Bebek Tamagotchi Geri Dönüyor

Tamagotchi Sanal Bebek
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji
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Bir süre Türkiye’de de büyük bir çılgınlığa dönüşen ve neredeyse her çocuğun an az bir kere sahip olduğu sanal bebeklerin orijinali Tamagotchi, 20 yıl sonra tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Neopets ve Nintendogs gibi sanal bebek oyunlarından çok önce Tamatgotchi fırtınası esmiş ve avuç içinden küçük oyun cihazı, neredeyse her eve girmeyi başarmıştı. 90’lar boyunca yumurta benzeri şekliyle çocukların vazgeçilmezi haline gelen cihaz, el konsollarının yaygınlaşmasıyla popülerliğini kaybetmişti.

Bugün itibarıyla 20. yılını kutlamaya başlayan Tamatgotchi’lerin üreticisi Bandai Namco, günün anlam ve önemine yönelik bir açıklama yaparak, oyuncakların öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde olmak üzere orijinal halleriyle tekrar piyasaya sürüleceklerini açıkladı.

Altı farklı renk seçeneğinin yanı sıra yirmi yıl öncesinin paketlemesine sahip olacağı söylenen yeni Tamatgotchi’lerin, şekil olarak da eskiyi koruduğunun altı çizildi. Kısaca eski ürünün birebir aynısını piyasaya tekrar çıkaracağını söyleyen Bandai, şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde satacağını belirttiği sanal bebeklerin fiyatını da 15 dolar yani günümüz kuruyla 55TL fiyat etiketiyle satacağını açıkladı.

1996 yılında önce Japonya'da, bir yıl sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülen Tamatgotchi, toplamda 82 milyon adet satarak, inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Bandai Namco, orijinali tekrar piyasaya sürmeden önce sanal bebekleri mobil platformlara da uyarlamayı denemiş; ancak yeteri kadar başarılı olamamıştı. 

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ETİKETLER: sanal bebek tamagotchi

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