Sanal Bebek - Tamagotchi Oyunu Mobil Cihazlara Geliyor!

Günümüzden tam 20 yıl önce, 1997 yılında Uzak Doğu'daki adıyla Tamagotchi, ülkemizdeki adıyla Sanal Bebek çılgınlığı başlamıştı.

Küçük ekrana sahip, anahtarlık boyutundaki dijital cihazlarda oynadığımız Sanal Bebek'ler sayesinde kendimize sanal bir dost edinerek bakımını üstlenebiliyor, uzun süreli bir bağlılık kurabiliyorduk. Seneler geçtikçe Sanal Bebek akımı da ortadan kalktı; fakat o dönem çocukluğunu yaşamış olan nesil Sanal Bebekler'ini unutamadı, bu yüzden Sanal Bebekler geri gönüyor. Bandai Namco firması, yeni bir mobil Tamagotchi oyunu geliştirdiğini resmi olarak duyurdu.

Android ve iOS platformları için geliştirilen oyunun adı My Tamagotchi Forever olacak, oyunun 2018 yılında çıkış yapacağı bilgisi paylaşılıyor. My Tamagotchi Forever, ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek; fakat oyun içinde altın toplanabilecek. Mini oyunları oynayarak kazandığınız altınları oyun içinde kullanarak Sanal Bebek'inizi geliştirebileceksiniz.

Yeni Sanal Bebek oyununun, teknolojideki gelişime bağlı olarak modern bir görünüme sahip olacağı tahmin edilebilir; yani eski Sanal Bebekler'deki klasik retro görünüm kullanılmayacak. Yeni Sanal Bebek akımının 90'lı yıllardaki gibi büyük bir akım olup olmayacağını, yeni kuşağın bu akıma kapılıp kapılmayacağını önümüzdeki sene göreceğiz.