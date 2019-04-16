Sanal Gerçeklik, Dünyayı Masal Diyarına Mı Çevirecek?

Geleceğimizi en çok şekillendiren konulardan bir tanesinin de sanal gerçeklik olduğunu söyleyebiliriz. Hayatımızın neredeyse her alanında karşımıza çıkabilen sanal gerçeklik, Dünyayı adeta bir masal diyarına çeviriyor.

BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak; şu anki sanal gerçeklik girişimlerinin yavaş ilerlediğini; ancak yakın bir zamanda çok daha hızlı bir şekilde oyun sektöründen tıp sektörüne kadar herşeyin içinde olabileceğini ifade etti.

Sanal Gerçeklik gittikçe ivme kazanıyor

Hayatımızın nerdeyse her noktasına nüfuz etmeye başlayan ve kullanım alanı da artan sanal gerçeklik; henüz emekleme aşamasında. Apple, Google ve Microsoft gibi Dünya devleri bu alanda çok ciddi yatırımlar yapmaya başladılar bile.

Yapımcı ve Yönetmen Steven Spielberg'in, Ernest Cline'ın aynı adı taşıyan kitabından uyarlanan filmi 'Başlat: Ready Player One; sanal gerçeklik oyunlarının, gerçek Dünyayla ne kadar iç içe geçtiğinin anlatıldığı en güzel filmlerden. Black Mirror dizisinde de yine sanal gerçeklik ile gerçek Dünyanın benzerliği, önemli detaylarla aktarılıyordu

Tüm bunlara ek olarak sanal gerçekliğin, uzaktan eğitim konusuna da katkıda bulunacağı, yapılan tahminler arasında. Dr. Öğr. Üy. Güven Çatak, "Uzaktan eğitimi çok üst bir noktaya ulaştırabilir. Bu anlamda enteresan bir fırsat eşitliği de sunabilir. Hayatta deneyimleyemeyeceğiniz bir şeyi sanal gerçeklik ile deneyimleyerek, bizzat o lokasyona gidip çok farklı şeyler öğrenebilirsiniz. Deneyimle öğrenmek çok daha kalıcı oluyor. Sanal gerçekliğin de gücü burada" diyerek konunun önemini vurguladı.

Arttırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik; gerçek Dünya ile sanal olan arasındaki çizgiyi gittikçe sıfıra yaklaştıracak. Sizce de sanal gerçeklik, yepyeni bir Dünyanın kapılarını aralayacak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.