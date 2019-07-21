Sanayi Şehri Kocaeli Günde 1561 Araç Üretiyor

Dünyanın tanınan otomotiv markalarının fabrikalarına ev sahipliği yapan Kocaeli, üretim konusunda rekor kırıyor. Kocaeli otomotiv fabrikalarında Ocak-Haziran döneminde günde 1561 araba üretim bandından ayrılıyor.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi pek çok markanın fabrikalarını barındıran sanayi şehri Kocaeli'nin üretim karnesi ortaya çıktı. Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, ülkemizin taşıt ihtiyacının yüzde 38'ini karşılıyor.

6 aylık dönemde 108 bin 346 otomobil, 143 bin 877 kamyonet, 27 bin 851 minibüs, 525 midibüs, 326 küçük kamyon ve 183 otobüs olmak üzere 281 bin 108 araç üreten sanayi bölgesinde Ford Otosan bölgedeki markalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürüyor. Ayrıca bölgede üretilen taşıtlardan 252 bin 126'sının ihraç edildiği de kayıtlara geçti.

Kocaeli yine bu dönemde 172 bin 762 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 71'ini üstlenirken 154 bin 734 üretimle toplam ihracatın yüzde 72'sini tek başına gerçekleştirdi. Bu konuda 'ticari araçta üretim üssü' olarak nitelendirilen şehrin yeni markalara ev sahipliği yapması olası.