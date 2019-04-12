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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Müjdeyi Verdi: Öncelik Yüksek Teknolojide

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Müjdeyi Verdi: Öncelik Yüksek Teknolojide

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | teknoloji

Şimdilerde yediden yetmişe herkesin kullandığı yerli ve milli ifadesi, artık gerçek anlamda da yerini bulmaya başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yüksek teknolojili ürünleri piyasaya sunanlar için önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayide yerlileşme programı ile ilgili  yeni bir sistem oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti. Böylece, ürünün üretiminden paketlenmesine ve ihraç edilmesine kadar tüm sistem tek bir kontrol noktası altında idare edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AR-GE vurgusunda bulundu

Yüksek Teknoloji olmadan gelişmenin ve ekonominin büyümesinin imkansız olduğunu vurgulayan Varank, çoğunlukla AR-Ge meselesinin de altını çizdi.

Ayrıca Varank, 4.5 yıl boyunca seçim olmaması nedeniyle tamamen ekonomiye yöneleceklerini ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıklamalarına bakıldığında, Yüksek Teknoloji ile ilgilenen şirketlerin büyük bir teşvik alabilecekleri görülüyor.

Bakan Varank "(Sanayide Yerlileşme Programı) Ürün bazlı bir yaklaşımımız olacak. Önceliğimiz orta yüksek ve yüksek teknolojili segmentte yer alan ürünler. Seçilen ürünün Ar-Ge'sinden ihracatına varıncaya kadar tüm gelişim sürecini tek pencereden yönetecek bir sistem tasarlıyoruz. Bu sistemde alıcı ve satıcıyı eş zamanlı destekleyeceğiz, böylece ölçeklendirme sorununu aşmayı ümit ediyoruz. Yine sistemimiz yerli katma değeri esas alacak." diyerek konuşmasını bitirdi.

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