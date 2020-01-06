Şarj İhtiyacını En Aza İndiren Pil Geliştirildi

Halihazırda kullanılan lityum-iyon pillerin yerine yeni teknolojiler arama çalışmaları devam ederken, bilim insanları şarj olmadan kullanılacak pil türü keşfettiklerine dair açıklamalar yaptılar. Ortaya çıkan yeni pil türünün, şarj ihtiyacını en aza indireceği dile getirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkarılan yeni pil türü ile akıllı telefonların 5 gün boyunca şarj edilmeden kullanılabilecekleri, elektrikli arabaların ise bu pil sayesinde 1000 kilometre şarjsız gidebilecekleri kaydedildi.

Lityum-iyon yerine lityum-sülfür madde kullanan araştırmacılar, normal şartlarda herhangi bir lityum sülfür pilinin en az 5 kat daha fazla enerji depolayabildiği biliniyordu. Ancak hiçbir şirket bu pil türünü ticari olarak satışa sunamadı. Bu bataryalarla ilgili en büyük mesele, katod kararsızlığı ile ilgili. Katodun boyutu her şarj döngüsünde %78 oranında değişti ve önemli bir problem oluşturdu.

Katod aşınmasını ve lütyum-sülfür pillerin kararlılığını artırmayı başaran bilim insanları, yeni pil türünün ticari olarak kullanıma daha da yaklaştığının altını çizdiler. Önümüzdkei 3 ya da 4 yıl içerisinde akıllı telefonlarda kullanılabilecek konuma getirileceği söylenen pillerin, gerçek etkilerinin ise son kullanıcıya ulaşmasının ardından görüleceği söylendi. Daha önce araştırmacılar demir-iyon pil geliştirmişlerdi.