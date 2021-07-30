Scarlett Johansson Disney'e Dava Açtı

Birçok kez ertelenmesi ile hayranlarının üzülmesine neden olan Black Widow isimli yapım geçtiğimiz haftalarda seyircilerle buluşmuştu. Film bu kez bir dava ile gündeme geldi. Scarlett Johansson, Disney firmasına dava açtı.

Scarlett Johansson, Disney Firmasına Neden Dava Açtı?

MCU'nun (Marvel Sinematik Evreni) en sevilen karakterlerinden biri olarak uzun bir bekleyişin ardından hayranları ile kavuşan Black Widow, bir davayla gündeme geldi. Filmin başrol oyuncusdu Scarlett Johansson, dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Disney'e dava açtı.

Black Widow, geçtiğimiz haftalarda hem sinemalarda vizyona girmişti hem de Disney Plus isimli dijital yayın platformunda yayımlanmıştı fakat Scarlett Johansson ile Disney arasında imzanan sözleşme kapsamında filmin aynı anda iki platformda yayımlanmaması gerekiyordu.

Johansson, filmin sinemalarla aynı anda Disney Plus isimli dijital yayın platformunda yayımlanması nedeni ile sözleşmenin ihlal edildiğini belirtti. Başarılı oyuncu, filmin eş zamanlı olarak yayımlanmasından dolayı potansiyel gelirinin büyük ölçüde engellendiğini iddia etti. Bu miktarın 50 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor.

Disney, Johansson tarafından açılan dava ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Disney'in Johansson'ın sözleşmesine tamamen uyduğu belirtildi.

Marvel Sinematik Evreni'nin son parçası olan film, 80 milyon dolar yurt içi gişe hasılatı yaparken 78 milyon dolar uluslararası gişe hasılatı yapmıştı. Disney Plus'ta ise 60 milyon dolardan fazla kazanmayı başarmıştı.

Black Widow (2021), Scarlett Johansson tarafından hayat verilen Natasha Romanoff karakterinin geçmişi ile bağlantılı bir macerasına odaklanıyor. Filmin çok önceden vizyona girmesi planlanıyordu. Örneğin en son Mayıs 2020 olması kararlaştırılmıştı ancak yeni tip koronavirüs koşullarından ötürü film sürekli olarak ertelenmişti.

Filmin IMDb puanı 6,9 olarak belirlendi. Yaklaşık olarak 147 bin kullanıcının oy verdiği film aslına bakılırsa her ertelendiğinde seyircilerin beklentisi de bir o kadar arttırdı ve bu da bazı seyircilerin filmden beklentilerinin karşılanmamasına yol açtı.

Filmi henüz izlemediyseniz ve izlemek ile izlememek arasında gidip geliyorsanız Black Widow fragmanını izleyerek karar verme sürecini biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Filmin fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.