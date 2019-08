Sega HMKD Başlıklı Yeni Bir İnternet Sayfasını Yayına Geçirdi

Sega geçtiğimiz günlerde GamesCom 2019 listesini yayınladığında, bildiğiniz gibi henüz duyurusu yapılmamış olan AAA bir oyun göze çarpıyordu. Bu oyun büyük ihtimalle 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında başlayacak olan canlı yayında duyurulacak. Ancak Japon yayıncı, fuarın başlamasına az bir süre kala ufak bir sürpriz yaptı. Bahsi geçen duyurusu yapılmamış AAA oyunun internet sayfası yayına girmiş olabilir.

Buradan ulaşabileceğiniz internet sayfasının başlığında HMKD yazıyor. Orta kısımdaki BE THE FIRST TO KNOW, yani İLK BİLEN SEN OL düğmesine bastığınızda ise e-posta ile haberdar olmak için ikinci bir seçenek açılıyor. Buraya e-posta adresinizi yazarak duyurulduğunda oyun ile ilgili ilk detaylara birinci elden ulaşabilirsiniz.

Sega, 2018 yılının Aralık ayında Japonya'da, 2019 yılının Nisan ayında da Kanada ve Birleşik Devletler dahil diğer birçok ülkede Humankind için marka tescili yaptırmıştı. Aradaki sesli harfleri attığınız zaman HMKD ile büyük ölçüde uyuşuyor. Bir ihtimal sunuculuğu Geoff Keighley tarafından yapılacak olan açılış gecesi canlı yayını sırasında bu gizemli oyunun duyurusu ile karşılaşabiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.