Sekiro: Shadows Die Twice için Yepyeni Bir Fragman Daha Yayında

Sekiro: Shadows Die Twice, bugünü saymazsak bize artık üç günlük bir uzaklıkta diyebiliriz. Bu Cuma günü satışa sunulacak olan oyun için Activision ve FromSoftware da yeni bir fragman daha yayınladılar. Bu yeni fragmanda, Sekiro: Shadows Die Twice için genel bir toparlama yapılıyor.

Japonya topraklarında iç savaşın hakim olduğu 1500'lü yıllarda geçecek olan Sekiro: Shadows Die Twice, o dönemi bizlere yeniden hayal edilmiş olarak sunacak. Savaş alanındayken, sonradan ustası olacak The Owl tarafından bulunan bir karakteri yöneteceğiz. O andan itibaren kendisini savaş alanından çekip alan ustasının kanatları altında uçmaya başlamış olan karakterimiz, ustasının verdiği eğitimin potansiyeli ile birleşmesi neticesinde bir ölüm makinesine dönüşüyor. Ne var ki, ustasının günün birinde kaçırılması ve fragmanda da gördüğünüz üzere Ashina klanından General Tenzen Yamauchi ile olan çatışması sırasında da tek kolunu kaybetmesi ile her şey tersine dönüyor.

Fragmanın ilerleyen kısımlarında ise protez kol, kullanacağımız silahlar, dövüş mekaniği ve ilerleyiş sistemine değiniliyor. Ashina klanından General Tenzen Yamauchi ile olan çatışmasında tek kolunu kaybeden karakterimize, The Divine Heir adı verilen bir karakter yardım eli uzatıyor. Hirata tarafından evlatlık edinilen ve büyütülen The Divine Heir, karakterimizin kopan kolunun yerine bir protez kol takıyor. Bu protez kolun da oynanışa büyük bir etkisi oluyor. Devil May Cry 5 oyununda Nero karakterinin kullandığı Devil Breaker silahına benzer olarak farklı ekipmanlar takılabilen protez kol ile çok çeşitli saldırılar ve savunma yapılabilecek. Savunma amaçlı kullanabileceğiniz Flame Vent ve Steel Umbrella, saldırı amaçlı kullanılabilen Shuriken, Loaded Axe, Spear, Conjecture ve araç olarak kullanılabilen Grappling Hook ve Firecracker de sayabileceklerimizin arasında yer alıyor.

Son olarak oynanış mekaniği ve gelişim sistemine de değinilen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.