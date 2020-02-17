Seks Robotları Psikolojiyi Bozuyor!

Duke Üniversitesi bünyesinde çalışan bazı araştırmacılar seks robotları hakkında kötü bir gerçeği ortaya koydu. İşte araştırmaya ait detaylar!

Psikolojinizi Bozabilir

Araştırma hakkındaki sonuçlar üzerinde değerlendirmelerde bulunan bilim insanları, mevcutta üretilen seks robotlarının herhangi bir düzenlemeye bağlı olmadan ilerlediklerini, bunun asıl nedeninin ise düzenleyici kurumların bu konuya girmekten çekinmeleri olduğunu vurguluyor.

Dr. Christine Hendren bazı seks robotlarının karşı koyma gibi programlarının olduğunu, böylece tecavüz senaryolarının yaratılabildiğini belirtti.

Bazı seks robotları da çocuksu görünümlerde tasarlanıyor. Hatta bunlardan birisinin geliştiricisi daha öncesinde pedofili olduğunu açıklayan Japon bir adam. O, bunun gerçek bir çocuğa zarar vermenin önüne geçen bir araç olduğunu savunuyor. Ama bu ortadan kaldırılması gereken davranışları normalleştiriyor.

Söz konusu teknolojinin bireyler ve toplumsal kitle üzerinde psikolojik yıkıntılara yol açabileceğini ve ahlaki açıdan tehdit oluşturduğunu savunan bilim insanları, yetkilileri hızlı bir şekilde harekete geçmeye davet etti.