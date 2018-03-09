Selfie'ler Estetiğe Düşürdü

Selfie çekme alışkanlığı bir neslin özgüvenini yersiz şekilde bitirdi. Ön kameranın o iğrenç açısında kendini beğenmeyen milyonlarca genç, kendilerini sevmiyor ve gereksiz ameliyatlar oluyor.

Tıpta karşılığı Dismorfobi olan, kendini beğenmeme hastalığı her geçen gün artıyor. Sosyal medya ve teknolojinin hızla geliştiği çağımızda, kendini beğenmeme hastalığı da yüzde 70 oranında bir artış gösterdi. Konu hakkında görüşlerini aktaran Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, çok sayıda gencin ihtiyacı olmamasına rağmen plastik cerrahi müdahale talebinde bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, bu durumun en geçerli etkeninin sosyal medyada beğenilmeme kaygısı olduğunu iddia eden Albayrak, günlük paylaşımlarında yeterli 'beğeni' veya 'tık' alamayan gençlerin ciddi travmalar yaşadıklarını belirtti. "Selfie gençlerin ruh durumunu bozan bir olay" diyen uzman, özellikle 17-18 yaşlarındaki gençlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu dönemde başlayan kendinden memnun olmama sorununun estetik talebine dönüştüğünü ve genellikle bu isteğin gerekli olmadığını belirten Albayrak, işin büyük kısmının ailelere düştüğünün altını çizdi.

Biliyorum, sosyal medya kullanmamak neredeyse seçenek bile değil. Ancak bunu başkalarına kendimizi beğendirmek için değil, sadece eğlenceli bir sosyal araç olarak kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Kişiliğimizi ifade etmemizde çok büyük bir etmen olan sosyal medyayı, fiziksel özelliklerimizi başkalarına sunmak amacıyla kullanmak yerine, kişiliğimizin kelimelerle açıklanamayacak ayrıntılarını anlatmak için kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Genel güzellik algısına itibar etmek, geçici bir yanılsamadan fazlası değildir. Yarın başka şey moda olur ve siz kendi bedenizde yaptığınız kalıcı değişiklikten delicesine pişman olursunuz.