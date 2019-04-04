Sessiz Park Kavgası Gündem Oldu! Hangi Araba Haklı?

Milyonlarca kişinin yaşadığı metropollerin en büyük problemlerinin başında park yeri geliyor. Herkes kendi evinin yakınlarına park etmek isterken, çoğu zaman park kavgaları yaşanıyor; ancak ABD’nin Los Angeles kentinde yaşanan park yeri kavgası, Twitter’da gündem olacak kadar ilginçti. Tek arabalık yere aynı anda park etmeye çalışan iki araç, saatlerce park yeri için beklediler.

Sahiplerinin isimleri bilinmeyen siyah araba ile gri araba, tek arabalık park yerine aynı anda girmeye çalışmışlardı. Haliyle birinin diğerine yol vermesi ve kavganın bitmesi gerekiyordu. Ülkemizde olsa taşlı sopalı kavga çıkaracak problem Los Angeles’da soğuk savaşa dönüştü. Park yerini almak iki araba da yerlerinden hareket etmeyince, saatlerce süren bir bekleyiş başladı. Her iki araba da park yerini kaybetmemek için bir santim bile ilerlemezlerken, sürücülerin arabalarında sabırla beklediler.

Tüm bunları evinin camından gören Chrissy Teigen ise olanları takipçileri ile paylaştı. Saatlik güncellemeler yapan Teigen, paylaşımları ile Twitter’ın gündemine oturdu. Her şey ise hemen aşağıda görebileceğiniz tweet ile başladı.

Parking in Koreatown, Los Angeles. A thread: pic.twitter.com/GaZrHJ6WeL — chicken tikka mariah (@Mrhflrs) 2 Nisan 2019

(Los Angeles Kore Mahallesi’nde park etme. Problem ise: Gri arabanın siyah arabanın park etmesini engellemesi.)

(Hala buradalar ama bir tanesi dörtlüleri yaktı.)

(Hangi arabadan yanasınız?)

(Bir saate yaklaşıyoruz.)

(Henüz kimse arabasından çıkmadı.)

(Hangi araba daha önce terk edecek?)

Bütün olanları Twitter’dan paylaşan kullanıcı her iki araba için de bir not hazırlarken, bir buçuk saatten sonra bütün Los Angeles konuyu tartışmaya başlamışlardı.

Yaşananlardan sonra ise iki araba da oraya park etmeyi başardı. Hikayeyi anlatan Twitter kullanıcısı ise arabaların yanında poz verdi. Peki, sizce hangi araba haklıydı?