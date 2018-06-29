Sevilen Oyun Halo'nun Televizyon Dizisi Bomba Gibi Geliyor

Yıllar süren araştırmaların ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük televizyon kanallarından bir tanesi olan Showtime, çok sevilen video oyunu Halo’nun dizisini onayladı. Kanalın CEO’su David Nevins ise Halo’nun dizisini “Showtime’ın en iddialı yapımı” olarak tanıttı.

Showtime tarafından dün akşam yapılan açıklamayla birlikte dizinin ilk sezonu için 10 bölümlük anlaşmanın yapıldığı duyuruldu. Daha önce NBC’de yayınlanan Awake isimli dizinin yönetmenlik koltuğunda oturan Kyle Killen’ın başyapımcısı olacağı söylenen dizinin yönetmenlik koltuğundaysa Rupert Wyatt’ın oturacağı, yönetmenin aynı zaman yapımcılık görevi de üstleneceği belirtildi. Wyatt daha önce Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Dizinin insanlar ve uzaydan gelen Covenant isimli saldırganlar arasında geçecek olan mücadeleyi anlatacağı dile getirilirken, hikâyeye dair daha fazla bilgi verilmedi. Yakın zaman sonra paylaşılacak başka bilgilerle birlikte Halo’nun içeriğine dair detayların paylaşılmaya devam edileceği vurgulandı.

İlk olarak 2001 yılında oyuncuların hayatına giren Halo, Microsoft ve Xbox’ın en büyük oyunlarının başında geliyordu. E3 2018 sırasında Halo Infinite ile tekrar oyuncuların karşısına çıkacağı açıklanan seri, daha önce Halo: Nightfall adındaki mini dizi ile televizyon ekranlarında kendine yer bulmuştu.