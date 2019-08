Sevimli Oyun A Hat in Time, Switch İçin Ekim Ayında Çıkıyor

Switch konsolunda birbirinden tatlı ve renkli fazlaca platform oyununa denk gelmek mümkün. Yakında bunların arasında bir yenisi katılacak. Gears for Breakfast, beğenilen A Hat in Time oyununun 18 Ekim 2019 tarihinde Nintendo konsoluna geleceğini duyurdu.

A Hat in Time Switch için geçtiğimiz senenin Ağustos ayında duyurulmuştu. Gears for Breakfast, yaptığı açıklama ile oyunun yakın bir zamanda bu konsola geleceğini işaret etmişti. Ancak halen çıkmış değil. Görünen o ki geliştirici stüdyoya göre 'yakın bir zaman' kavramı bize göre olanla pek birbirini tutmuyor. İşin şakası bir yana, verilen detaylara göre hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacak olan oyun yerel kooperatif desteği ve Seal the Deal indirilebilir içeriğiyle beraber gelecek. Ücretsiz olarak yayınlanacak olan bu içerikte The Arctic Cruise isimli yeni bir bölüm, Death Wish zorluk verecesi, çeşitli eşyalar ve kozmetik ürünler bulunacak.

A Hat in Time oyununun konusu Hat Kid isimli bir karakterin etrafında dönüyor. Uzay gemisi ile dolaşırken, Mafia Town bölgesinin üzerinden geçmekte olduğu için ödeme yapmasını talep eden bir bölge sakini tarafından yolu enteresan bir şekilde kesiliyor. Karakterimiz ödeme yapmayı kabul etmeyince, bölge sakininin gemiye zorla girmeye çalışması ise bütün aksiliklerin başlangıcı oluyor. Hat Kid ve geminin yakıtı olan Time Piece'ler uzaya saçılıyor. Bu olay sonrasında Mafia Town bölgesine yapılan iniş sonrasında ise amacımız bir yandan kötü adamlar ile mücadele ederken bir yandan da kaybolan Time Piece'leri geri toparlamak olacak.

Duyuruya özel olarak yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.