Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition Geliyor Olabilir

Eğer yaşanan sızıntı gerçek çıkarsa, Shadow of the Tomb Raider oyununun Definitive sürümünü görebiliriz.

Lara Croft'un acemi bir maceracıdan tecrübeli bir mezar yağmacısı haline nasıl geldiğini gösteren üçleme, Shadow of the Tomb Raider ile sona ermişti. Bunun devamında, oyunun Eylül ayındaki çıkışı sonrasında bir tanesi Season Pass sahiplerine özel olan bir dizi indirilebilir içerik görmüştük. Eğer oyunun Croft sürümüne sahipseniz bu içeriklerin tamamına sahipsiniz demektir ama Square Enix ve Eidos Montreal bununla yetinmeyecekmiş gibi görünüyor.

ResetEra kullanıcısı Eroke tarafından keşfedildiği üzere, Kore Oyun Derecelendirme ve İdare Komitesi internet sayfasında bulunan dosyada son dönemde derecelendirilmiş olan oyunların listesi var. Bu oyunların arasında Xbox One ve PC için Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition da bulunuyor.

Daha önceden de Tomb Raider serisinde Definitive sürümler görmüştük. 2013 yılında çıkmış olan Tomb Raider üzerinden bir sene bile geçmeden Tomb Raider: Definitive Edition adıyla çıkmıştı. Rise of the Tomb Raider için de benzer bir durum yaşanmıştı. 2016 yılında PlayStation 4 için satışa sunulan Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration bir nevi Definitive sürümdü.

Shadow of the Tomb Raider oyununun ticari performansı Square Enix şirketinin beklentilerini karşılamamış olsa da Eidos Montreal durumdan son derece memnun ki ekibin indirilebilir içerik yayınlanmasında bunun önemli bir etken olduğunu dile getirmişlerdi. Gelişmeleri takip edeceğiz.