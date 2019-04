Shadow of the Tomb Raider'ın The Path Home İçeriği Yayınlandı

Aksiyon-Macera türünün güçlü temsilcisi Tomb Raider serisinin son oyunu Shadow of the Tomb Raider, geçtiğimiz Eylül ayında satışa sunulmuştu. Ana oyun tek başına oldukça uzun soluklu bir macera sunuyor olmasının yanında, çatışmaların da azaltılmış olması ile serinin eski oyunlarındaki araştırma yapmanın keyfine daha fazla varabiliyorduk. Bu keyfi daha fazla yaşamak isteyen oyuncular için de Shadow of the Tomb Raider oyununun çıkışının sonrası için planlanmış olan yedi indirilebilir içeriğin de duyurusu yapılmıştı. Zaman içerisinde de bu içerikler periyodik olarak yayınlanmıştı.

Bu zamana kadar toplamda altı indirilebilir içerik yayınlanmıştı. Yedinci ve sonuncusu olan The Path Home da yakın bir zaman önce yayınlandı. PlayStation 4, PC ve Xbox One için yayınlanmış olan bu içeriğe, şu anda erişim sağlayabilirsiniz. Ancak öncekilerin aksine bu içerik bağımsız olarak satılmıyor. İndirebilmeniz için Season Pass eklentisine sahip olmanız gerekiyor.

Shadow of the Tomb Raider oyununun finalinin akabinde geçen The Path Home içeriğinin konusuna göre, Trinity örgütünün içini bitirmiş olmamıza rağmen senaryoda müttefiğimiz olan Yaaxil'in Paititi şehrinde gizemli bir şekilde kayıplara karıştıklarını öğreniyoruz. Neyse ki kaybolurken arkalarında bir iz bırakmışlar. Bizim amacımız ise Lara Croft olarak bu izi takip ederek onları bulmak olacak. Bu macera boyunca çağlar boyu gizli kalmış olan yepyeni bir meydan okuma mezarı da bizi bekliyor. Ayrıca yine Season Pass eklentisine özel, odaklanma ve duyumsama sürelerini uzatan Midnight Sentinel kıyafeti, düşman zırhını delip geçen ve zırhı olmayan birden fazla düşmanı tek okla indirebildiğiniz Silver Strike yayı ve daha az kaynakla daha fazla üretim yapabildiğiniz Magic Touch isimli yeni bir yetenek de The Path Home ile gelecek diğer yenilikler olacak.

Son olarak, eğer önceden çıkan indirilebilir içerikleri tamamladıysanız ana oyundaki tüm meydan okuma mezarlarının Score Attack ve Time Attack modlarına ekleneceklerini söyleyelim.