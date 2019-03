Shadow of the Tomb Raider'ın The Serpent's Heart İçeriği Yayında

2013 yılında başlayan üçleme ile Lara Croft karakterinin acemi bir maceracıdan deneyimli bir mezar yağmacısı haline gelişine tanık olmuştuk. Tomb Raider serisi için sırada ne var bilmiyoruz ama Shadow of the Tomb Raider için yeni indirilebilir içerikler yayınlanmaya devam ediyor. The Price of Survival sonrasında, The Serpent’s Heart da oyuncuların beğenisine sunuldu.

Shadow of the Tomb Raider oyunun Nisan ayındaki duyurusu sırasında, Square Enix ve Eidos Montreal tarafından yapılmış olan açıklamayla, ana senaryonun haricinde ek senaryoların da yayınlanacağını öğrenmiştik. Toplamda yedi adet olacak bu ek senaryolardan, bu zamana kadar The Forge, The Pillar, The Nightmare ve The Price of Survival olmak üzere dört tanesi yayınlanmıştı. Şimdi ise sırada The Serpent's Heart var. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilecekleri The Serpent's Heart içeriğinde, Lara Croft olarak sadık isyancıların ruhlarını serbest bırakmamız gerekecek. Ancak bunun için öncelikle ruhların tutulduğu kaleye girmek ve sonrasında da bir kaçış planı kurgulamak gerekecek.

Ayrıca, maceranız sırasında tamamlamak durumunda olacağınız bir meydan okuma mezarı da sizi bekliyor: Slayer's Gauntlet. Eğer meydan okuma mezarını tamamlarsanız, öldürdüğünüz düşmanlardan fazladan altın jetonlar elde edeceğiniz Divine Bounty becerisine ek olarak, Dragon Scales kıyafeti ve The Serpent Lash oku sizin olacak. Yeni kıyafetin ateşe temas ettiğinizde daha az zarar görmenizi sağlaması, tökezlemeyi engellemesi ve sağlık yenilemesini hızlandırması gibi yararları var.

Son olarak, yeni Shadow of the Tomb Raider güncellemesinin bir parçası olarak, Judge’s Gaze, Underworld Gate, Howling Caves, Path of Battle, Temple of the Sun, San Cordoba, Ancient Aqueduct ve Thirsty Gods mezarlarının Score Attack ve Time Attack modlarında seçilebilir hale geldiklerini de söylemeden geçmeyelim.