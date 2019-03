Shadow of the Tomb Raider'ın Yeni İçeriğini Oynayabilirsiniz

Shadow of the Tomb Raider oyununun çıkışından sonra, indirilebilir içerikler yayınlanmaya başlamıştı. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabildikleri içeriklerin ilki, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde yayınlanan The Forge olmuştu. Toplamda yedi adet olan içeriklerin altıncısı The Grand Caiman yayınlandı.

Her bir içerikte, ana senaryoda ziyaret ettiğimiz mekanlara geri dönüş yapmış, ama farklı bir bölümüne erişmiştik. The Grand Caiman içeriğinde ise dibindeki yanardağın faaliyete geçerek haritadan sildiği San Juan köyüne geri dönüyoruz. Bu defa, acımasız bir ilahi varlığın yaşamlarını tehdit ettiği köylüleri kurtarmamız gerekecek. Bunun için de paralı asker timine karşı mücadeleye gireceğiz. Öte yandan çözülmeyi bekleyen volkanik bir de meydan okuma mezarı var. Eğer çözmeyi başarırsanız, verdiğiniz uğraşa değecek şekilde ödüllendirileceksiniz.

Önceki içeriklerde olduğu gibi, The Grand Caiman içeriği de beraberinde yeni bir kıyafet, yeni bir yetenek ve yeni bir silah ile geliyor. Düşmanların üzerimize atacakları nesnelerden alacağımız hasarı daha da azaltan ve yapacağımız saldırılardan alacağımız ekstra puan değerini artıran Reptile Hide kıyafeti, Whispering Scourge isimli bir av tüfeği ve yanıcı av tüfeği fişeği üretmenizi sağlayacak olan Volcano yeteneği, The Grand Caiman içeriğiyle gelecek olan yenilikler olacaklar. Bu arada, bu içeriği de öncekiler gibi arkadaşınızla kooperatif olarak oynayabildiğinizi söylemeden geçmeyelim.

Go toe-to-toe with an angry god! Lara Croft must hunt mercenaries and face the towering wrath of a volcanic new tomb available with The Grand Caiman on March 29th. 🌋



🔗 https://t.co/jqk6S0uOz3 pic.twitter.com/Kl9W9v7L0X