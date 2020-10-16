Sinop'ta S-400 Testlerine Ait Olduğu İddia Edilen Görüntüler

Türkiye'nin hava savunma gücünü artırmak adına Rusya Federasyonu'ndan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi, ilk kez test edildiği iddia edildi. Sinop Füze Test Merkezi bünyesinde yapılan atış denemeleri, bölge sakinleri tarafından görüntülendi. Çekilen görüntülerin S-400'lere ait olup olmadığı ise resmi olarak açıklanmadı. Bu sebeple görüntülerin S-400'lere ait olduğu kesinleşmedi.

Rusya'dan satın alınan ve teslimatları gerçekleştirilen S-400 savunma sisteminin ilk testlerinin 16 - 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği daha önce iddia olarak haberlere yansımıştı. Resmi kurumlardan konu hakkında açıklama gelmezken, sistemin parçaları Sinop'a taşınırken kaydedilmişlerdi.

İlk iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan ve testlere izin verildiğini gösteren bir kararname, sosyal medyada dolaşıma girmişti. Tüm bunların üzerine Sinop NAVTEX Merkezi, 16 - 17 Ekim tarihinde atışlı testlerin yapılacağını duyurmuştu.

S-400 deneme testi görüntüleri yayınlandı

Gelen ilk haberlerin ardından S-400 sisteminin 16 - 17 Ekim'de Sinop'ta deneneceği iddiaları iyice güçlenmişti. Bugün itibarıyla bölgeden çeşitli videolar, sosyal medya aracılığıyla paylaşılmaya başlandı.

Görüntülerde sistemin herhangi bir hedefe nişan almadığı, bunun yerine sadece atış yaptığı dikkatlerden kaçmadı. Farklı açılardan videoların yayınlanması, görüntülerin gerçekliğini kanıtlar nitelikteydi.

Videolarda yer alan füzelerin S-400'lere ait olup olmadığı ise hala gizemini koruyor. Sinop'ta konuçlu olan test merkezinde bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri çok farklı füze sistemini test etmeye devam ediyordu. Kayda alınan füzenin S-400'lere ait olup olmadığı da bu sebeple kesinleşmedi.

Hemen aşağıda yer alan ve Rusya tarafından servis edilen S-400 test görüntülerinde kullanılan füzelerin bıraktığı izler ile Sinop'ta kaydodulan görüntüler arasındaysa büyük farklar bulunduğu gözlerden kaçmadı. Rusya'nın yayınladığı görüntülerde füzelerin çok daha güçlü izler bıraktığı görülürken, Sinop'gelen görüntülerdeyse daha küçük füze sistemlerine ait olabilecek izler olduğu fark edildi.

S-400 testleri ne anlama geliyor?

NATO üyesi olan Türkiye, birliğe girdiğinden bu yana ABD ve Avrupa menşeli silah sistemlerini kullanıyordu. S-400 ile birlikte ilk kez önemli bir Rus silahı envantere alınmak üzere ülkemize getirilirken, NATO üyesi ülkeler bu duruma karşı çıkmışlardı.

Rus silahlarının NATO silahları ile uyumlu olmadığı ve hava savunma sistemlerinin NATO dışından alınmasının güvenlik zaafiyeti doğuracağı dile getirilmişti. Özellikle S-400 gibi uzun menzilli radar sistemlerine sahip olan silahların, kritik bilgileri NATO dışına taşıyabileceği aktarılmıştı.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, S-400 sisteminin aktif hale getirilmesi durumunda Türkiye'ye ambargo uygulamak durumunda kalacaklarını söylemişti. ABD'nin ardından birçok NATO üyesi ülke benzer açıklamalarda ya da imalarda bulunmuşlardı. Türkiye'nin S-400 sistemlerini satın almasının ardından aktif hale getirmemesinin ardında ise bu imaların ve tehditlerin olduğu belirtiliyordu.

Hemen yukarıda gördüğünüz ve Sinop'ta çekildiği iddia edilen görüntüler ise S-400'lerin aktif edildiğinin ilk göstergesi olarak kabul edildi. NATO'ya göre herhangi bir silah sistemi test için bile olsa aktif hale getirilirse, envantere alınmış silahlar içinde sayılıyordu. Bu sebeple Türkiye'nin Sinop'ta S-400 ateşlemesi, silahı kullanmaya başladığının göstergesi kabul edildi.

(Rusya'nın yaptığı S-400 ateşleme testlerine ait görüntüler)

S-400 testleri sonrası neler olabilir?

Test için dahi olsa silahların ateşlenmiş olması, Türkiye'yi çeşitli problemlerle karşı karşıya getirebilir. NATO ve NATO üyesi ülkeler testleri, S-400'lerin aktif kullanımı olarak görerek, Türkiye'ye karşı çeşitli tedbirler alabilirler. Bunun sonucunda TSK'nın yaptığı bazı anlaşmalar geçersiz sayılabileceği gibi Türkiye'nin NATO dışına çıkarılması dahi konuşulmaya başlanabilir. Her ne kadar tehditler arasında Türkiye'nin NATO dışına alınabileceği söylemleri yer alsa da NATO anlaşmasında herhangi bir ülke birliğe dahil olduktan sonra çıkarılamayacağın dair maddelerin yer aldığını da hatırlatmak gerekiyor.

ABD, daha önce 1975 yılında Türkiye'ye silah ambargosu uygulamıştı. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD, Türkiye'ye silah satmayı bırakmış ve bazı sistemlerin kullanılmasını engellemişti. Harekatın başarıyla sonuçlanması ve tarafların anlaşması sonrasında ise ambargo kademeli olarak kaldırılmıştı. Benzer bir gidişatın S-400'ler sonrasında da olabileceği iddiaları, daha önce gündeme gelmişti.

Tüm bu tehditlere ve imalara rağmen Türkiye'nin bir hava savunma sistemine ihtiyacı olduğu ise aşikar. Halihazırda kısa menzilli sistemlerle kritik bölgelerini korumaya çalışan Türkiye, gelişmiş füze ve uçak sistemlerine karşı korunmasız durumda. Bu sebeple ABD'den Patriot, Fransa'dan SAMP-T satın alma girişimlerinde bulunan Türkiye, istediği sonuçları alamayınca önce Çin menşeli hava savunma sistemlerine yönelmişti. Çin ile yapılan anlaşmanın yine NATO tarafından engellenmesinin ardından açılan ihale iptal edilmiş, Fransa-İtalya ortaklığı ile masaya oturulmuştu. Tam bu sırada ise ABD'den alınmak istenen Patriot sistemlerinin satışa red cevabı gelmişti. Tüm bunların ardından Türkiye, hava savunmasını güçlendirmek adına Rus ile anlaşmıştı. Günümüzün en güçlü hava savunma sistemi olarak gösterilen S-400'lerin satın alınmasına yönelik anlaşma tamamlandıktan sonra, bugün de ilk testler yapılmış oldu.