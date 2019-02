Sıradaki Assassin's Creed Oyunu, Assassin's Creed Legion Olabilir

2007 yılı ile başlayan Assassin's Creed serisi, arada geçen on iki yıllık zaman boyunca bizi dönemden döneme götürdü. Hemen her platformda ana ve ara oyunları ile karşımıza çıkan uzun soluklu serinin piyasadaki mevcut oyunu, bildiğiniz gibi Assassin's Creed Odyssey. Peki Ubisoft cephesi şu an için nasıl bir çalışma içerisinde? Tabii ki bilmiyoruz ama önümüzdeki sene bir geri dönüş olacakmış gibi görünüyor. Ubisoft, Assassin's Creed Legion üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor.

4Chan sitesi üzerinde ortaya çıkan söylentiye göre, kod adı Legion olan sıradaki Assassin's Creed oyununun önümüzdeki sene çıkacağı söyleniyor. Hem mevcut nesil hem de yeni nesil için geliştirilmekte olan oyunun, İmparator Marcus Aurelius'un saltanatının sonunu ve akabinde tahtı devralan oğlu Commodus'un verdiği mücadeleyi ve Beş İmparator Yılı'nı konu alacak. Beş İmparator Yılı denmesinin nedeni ise Pertinax, Didius Julianus, Pescennius Niger, Clodius Albinus ve Septimius Severus olmak üzere beş Romalı İmparator arasında cereyan eden taht çekişmesi olması. Ortalığın ne derece karışık olduğunu tahmin edebilirsiniz.

Söylentilerin devamında ise bizi yine iki karakter arasında yapacağımız bir seçim bekleyecek. Tercihimize göre Cassius veya Lucia olabileceğiz. Bu iki karakterin, Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey oyunundaki karakterler ile aynı soydan geldiği söyleniyor. Hangi karakterin esas ana karakter olduğu şimdilik belirsiz ama hangi karakteri seçersek seçelim, yine birbirine benzer bir senaryo akışı ile karşılaşacakmışız. Bunlara ek olarak, Assassin's Creed Odyssey oyunundaki gibi Rol Yapma Oyunu öğeleri ağırlıkta olacak ve diyalog seçimleri de yer alacak.

Ancient Trilogy üçlemesinin son oyunu olacağı söylenen Assassin's Creed Legion, ana senaryosu boyunca ilk uygarlık ile suikastçılara ve siyasilere odaklanıyorken, yaşanacak olan geriye dönüşler ile de bizlere Roma tarihini anlatacakmış. Haritanın büyük bir bölümünde İtalya topraklarında olacağız ama senaryo ile bağlantılı olarak Galya ve Almanya'ya kadar uzanacakmışız.

Son olarak paralı asker ve tarikat sisteminin de geri döneceği söyleniyor ama tabii ki elden geçirilmiş bir şekilde. Ayrıca önemli tarikat üyelerine yönelik ve ana senaryo görevi gereği yapacağımız suikastlarda, hatıra sekansları da yine Assassin's Creed Legion oyununda da yer alacak.

Ne var ki, bu bilgiler henüz bir söylentiden öteye geçemiyor. Ubisoft tarafından resmi olarak onaylanmadığı sürece de gerçek çıkma ihtimalleri yarı yarıya sayılır. Gelişmeler için bizi takipte kalın.