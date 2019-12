Sıradaki State of Play Yayını Önümüzdeki Hafta Gerçekleşecek

Sony sıradaki State of Play yayınının tarihini duyurdu. Eylül ayındaki son bölümden sonra, sıradaki bölüm 10 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilecek.

2019's final episode of State of Play kicks off Tuesday, December 10 at 6:00am Pacific Time: https://t.co/pKfthQiDvh 20+ minutes of news, game reveals, and updates pic.twitter.com/pAQr7ZTHwL — PlayStation (@PlayStation) 6 Aralık 2019

Bildiğiniz gibi Japon teknoloji devi bu yıl E3 2019 fuarına katılımda bulunmamıştı. Bunun yerine planladığı duyuruları Nintendo tarafından gerçekleştirilen Direct yayınına benzer bir program ile gerçekleştirmişti. State of Play adını verdiği bu program Mart ayından bu yana belirli zamanlarda yayınlanmıştı.

10 Aralık 2019 Salı günü gerçekleştirilecek olan sıradaki bölümün yayını TSİ 17:00 sıralarında başlayacak. Twitch, YouTube, Facebook ve Twitter üzerinden izleyebileceğiniz yayının süresi yirmi dakika olarak belirlenmiş. Yeni nesil konsol ile ilgili herhangi bir yeni bilginin paylaşılmayacağınız özellikle belirtildiği detaylara göre yeni oyunlar ve çıkış tarihlari ile ilgili duyuruların ve yeni oynanış gösterimlerinin yapılmasının yanı sıra PlayStation Worldwide Studios ile ilgili en güncel bilgilerin paylaşılacağı söyleniyor.

Japon teknoloji devinin yeni program için ne tür hazırlıklar içerisinde olduğunu bilmiyoruz ama uzun zamandır ortalıklarda olmayan Ghost of Tsushima ile ilgili yeni bir bilgi görür müyüz diye merak etmiyor da değiliz. Öte yandan The Last of Us Part II için belki yeni bir oynanış gösterimi yapılabilir. Bakalım Sony bizlere neler sunacak? Olası yeni gelişmeler için takipte olacağız.