Siren Gerçekçilik Konusunda Çığır Açtı

Oyun dünyasının tanınmış isimlerinden Epic Games ve ortakları tarafından geliştirilen Siren, gerçek insan performansına ulaşmayı başararak, üç boyutlu modelleme konusunda gelinen noktayı gösterdi.

Unreal Engine isimli oyun motorunu geliştiren Epic Games, gerçekçi üç boyutlu tasarım işinde geldiği noktayı Hellblade: Senua’s Sacrifice isimli oyunla göstermişti. Unreal Engine ile geliştirilen oyun, motion capture teknolojilerinin ne kadar ilerlediğini oyunculara tekrar gösterirken, bugün yayınlanan Siren demosu, herkesi şaşırtmayı başardı.

Epic Games’in Vicon, Cubic Motion, 3Lateral ve Tencent gibi şirketlerle ortaklaşa geliştirdiği “sanal insan” Siren, gerçek zamanlı hareket yakalama teknolojilerinin ne kadar ilerlediğini gösterdi. İsmi geçen beş şirketin elinde tuttuğu teknolojiler kullanılarak geliştirilen Siren, hareketleriyle kendine hayran bırakırken, mimikleriyle gerçek bir insandan farkı olmadığına herkesi ikna etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Epic Games’in Teknoloji Şefi Kim Libreri, işin sadece hareket yakalamayla alakalı olmadığını, modelleme konusunda da çok ileri gittiklerini söyledi. Siren’in modelinde saçlarla birlikte 300.000 küçük tüy olduğunu belirten Libreri, daha gerçekçi görünmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktardı.

Gölgelendirme, kırılma ve yansıtma gibi üç boyutlu model yapımı sırasında en çok zorlanılan noktalarda önemli teknolojiler gelişmeler ortaya çıkardıklarını söyleyen yetkililer, uzun süreli çalışmanın ardından hemen aşağıdaki videonun ortaya çıktığını belirttiler.