Siri, Yakında Yalnızca Dudaklarınızı Okuyarak Ne İstediğinizi Anlayabilir!

Apple tarafından geliştirilen sanal asistan Siri, insanların severek kullandığı bir yazılım. Yapay zeka destekli çalışan Siri'nin becerikleri kısıtlı olsa da oldukça faydalı. Örneğin; internet üzerinden arama yapmak istediğimiz şeyleri sesli bir şekilde komut verdiğimizde arama sonuçlarını hemen karşımıza çıkarıyor. Böylece interneti daha hızlı ve etkin kullanmamızı sağlıyor.

Apple, uzun zamandır Siri'ye verilen komutlar üzerinde planlar kuruyordu. Sonunda birçok insanın işini kolaylaştıran sanal asistanla ilgili yeni bir karara vardı. Onun gelecekte mikrofon kulanımına ihtiyaç duymadan, hareketli komutları algılayabilmesini ve bu sayede dudak okuyarak yönlendirme yapabilmesini hedefledi.

Tüm bunları hayata geçirebilmek için ilk adımı attı ve patent başvurusunda bulundu.

Siri Gerçekten Dudak Okuyabilir mi?

Siri'nin dudak okuyabilmesi için ağız ve kafa hareketlerini algılamasını sağlamak gerekiyor. Bunu yapabilmesi için de mikrofonlar gibi ses sensörlerinden ziyade hareket sensörlerini okuyabilmesi gerekir. Siri'nin bu yetkinliğe sahip olabilmesi adına Apple, "Hareket Algılama Kullanarak Anahtar Kelime Tespiti" adlı bir patent başvurusunda bulundu.

Eğer patent alınırsa yapılacak çalışmalara bağlı olarak Siri gerçekten de dudak okuyabilir. İvmeölçerler ve jiroskoplar gibi hareket algılama sensörleri sayesinde bir kişi konuştuğunda Siri, onun ağız, yüz, baş ve boyun hareketlerini takip edebilir. Siri, böylece kullanıcının söylemek istediği şeyi herhangi bir sese ihtiyaç duymadan algılayabilir.

Ayrıca şirketin patenti almak istemesinde bir başka önemli neden daha var. Apple, her zaman açık duran bir mikrofonun, kullanıcı sesli komutları kullanmasa bile güç tükettiğini söylüyor. Bu güç emilimini gidermek için dudak okuma özelliği önemli bir adım olabilir.

Bazen mikrofondan gelen arkadaki sesler Siri'nin kafasının karışmasına ve yanlış yönlendirme yapmasına sebep olabiliyordu. Dudak okuma özelliği ile bu sorunun da ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Siz gelecekte Siri'nin dudak okuyabilmesini ister misiniz? Konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.