Siri'nin Eski Başkanı, Microsoft'a Katılmak için Apple'dan Ayrıldı

Siri bölümünün eski başkanı Bill Stasior, yazılım devi Microsoft’un yapay zeka (AI) birimine katıldı. Apple’da yedi yıldan fazla çalışan Stasior, geçtiğimiz mayıs ayında Cupertinolu şirketten ayrılmıştı.

2012 yılından bu yana sesli asistan Siri üzerinde çalışan Bill Stasior’un ayrılışı, Apple’ın yapay zeka çalışmalarını yeniden şekillendirdiğini gösteriyor. Nitekim şirket, geçtiğimiz yıl makine öğrenimi ve AI projelerine liderlik etmesi için Google’ın eski arama ve yapay zeka başkanı John Giannandrea’yı bünyesine katmıştı.

Mevcut yapay zeka çalışmalarının yetersizliği nedeniyle sıkça eleştirilen Apple, Siri’nin Google Assistan ve Amazon Alexa’nın sofistike özellikleri karşısında geri kaldığını nihayet kabul etmiş gibi görünüyor. Siri daha çok iPhone ve iPad gibi ürünlerin içinde yaşamaya devam ederken, Assistant ve Alexa, akıllı ev ürünlerine dahil edilerek tüketici odaklı yapay zeka alanına öncülük ediyor.

John Giannandrea

Giannandrea, geçtiğimiz yaz Apple’a katıldıktan sonra yaptığı başarılı hamleler sayesinde kıdemli başkan yardımcısı pozisyonuna terfi etti. Apple’daki tüm makine öğrenimi projelerinden sorumlu olması ve doğrudan şirket CEO’su Tim Cook’a rapor vermesi, o dönem Siri bölümünün başkanlığını yapan Stasior'un mevcut görevlerinden uzaklaştırıldığını göstermişti.

2012 yılından bu yana çalıştığı Apple’dan ayrılma kararı alan Stasior, bugün tüketici AI projeleri konusunda Amazon ve Google’ın çok gerisinde kalan Microsoft'a katılıyor. Bununla birlikte Stasior’un, şirketin yapay zeka temelli sesli asistanı Cortana üzerinde çalışmayacağı söyleniyor. Kıdemli yönetici, bunun yerine henüz tam olarak neye odaklanacağı bilinmeyen özel bir yapay zeka birimi oluşturacak.