Siri'nin Kullanıcıları Dinlediği Ortaya Çıktı! Apple Özür Diledi

Apple, sesli asistanı Siri'nin konuşma kayıtlarını üçüncü kişilere dinlettiği için gizlilik politikasına aykırı davrandığını açıkladı. Siri'nin sessiz sedasız tüm Apple kullanıcılarını dinlediği ortaya çıktı.

Konu hakkında geniş çaplı bir inceleme başlattıklarını belirten Apple, Siri’de bazı değişiklikler yapma kararı aldıklarını duyurdu. Apple yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Müşterilerimizin, derecelendirme adını verdiğimiz Siri kalite değerlendirme sürecimiz kapsamında Siri ses kayıtlarını dinleyen kişilerle ilgili olarak son zamanlarda yapılan haberler nedeniyle endişe duyduklarını biliyoruz. Müşterilerimizin endişelerine kulak verdik, Siri isteklerinin insanlar tarafından yapılan derecelendirme prosedürünü derhal askıya aldık.

Ardından da uygulama ve politikalarımız hakkında geniş çaplı bir inceleme başlattık. Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz. Daha önce de duyurduğumuz gibi, Siri derecelendirme programını durdurduk. Programı bu sonbaharda yazılım güncellemeleri kullanıcılarımıza sunulduktan sonra devam ettirmeyi planlıyoruz."

Apple açıklamasının devamında neler yapacaklarını da açıkladı. Apple'ın konu hakkında yapacakları şu şekilde:

"Öncelikle, varsayılan olarak, Siri etkileşimlerinin ses kayıtlarını artık tutmayacağız. Siri’yi iyileştirmek üzere bilgisayar tarafından oluşturulmuş çevriyazıları kullanmayı sürdüreceğiz.

İkinci olarak, kullanıcılar Siri’nin kullanıcı isteklerine ait ses örneklerinden öğrenerek gelişmesine yardımcı olma tercihlerini belirtebilecekler. Birçok kullanıcımızın, Apple’ın kullanıcı verilerine saygı duyduğunu ve güçlü gizlilik kontrolleri uyguladığını bilerek Siri’nin iyileştirilmesine yardımcı olmayı tercih edeceğini umuyoruz. Katılmayı tercih eden kullanıcılar, diledikleri zaman tercihlerini değiştirebilecekler.

Üçüncü olarak, müşteriler bu programa katılmayı tercih ettiklerinde, Siri etkileşimlerine ait ses örnekleri yalnızca Apple çalışanları tarafından dinlenebilecek. Ekibimiz, Siri’nin yanlışlıkla tetiklendiğini belirlediğimiz durumlarda tüm kayıtları silmek için çalışacak."

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda Amazon'un sesli asistanı Alexa'nın kullanıcıları dinlediği ortaya çıkmıştı. Şirket, uygulamasını geliştirmek için kullanıcılarını dinlediğini açıklamıştı.