Siri Sohbet Ortamında Sesimizi Kaydediyor

Dünyanın en büyük şirketleri şu anda bizimle ilgili verileri haksız bir şekilde kullanmakla suçlanıyor. Google şirketinin asistan programı ile birlikte Amazon şirketinin asistan programı da sesimizi dinliyor. Son olarak Apple da, yoğun bombardımana tutulan kuruluşlar arasındaki yerini aldı. İşte haberimizin detayları.

Gizlilik konusundan ileri bir boyuta geçmeyi başaran Apple, genellikle bunun için tercih edilir. Verileri güvenli bir şekilde saklanması ve kesinlikle herhangi bir platformla paylaşmaması kullanıcılar için önemli bir detay. Ancak Apple'ın sanal asistanı olan Siri'nin ortam dinleme gibi bazı sistemlere sahip olduğunun bilinmesi işleri biraz değiştirdi.

Siri, ses kayıtlarını topluyor

The Guardian tarafından yapılan açıklamada Siri sisteminin rastgele sesleri dinlediği ve bunları kayıt altına aldığı ifade edildi. Bu kayıtlar içerisinde cinsel temas olduğu gibi aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili ses kayıtlarının da yer aldığı ifade edildi.

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Elde edilen bu veriler, Apple şirketinde çalışan bazı kişiler tarafından değerlendiriliyor ve sonuç olarak Siri programına ekleniyor. Değerlendirme yapan kişilerin sadece kısa bir ses kaydı alması yeterli. Ses kaydından sonra Siri bunu otomatik olarak kendi sistemine ekliyor.

Apple'ın bizleri konuşma mesafesinden dinlemesi gerçekten de endişe verici. Şirketin konu ile ilgili kısa bir süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor. Ancak Apple, sadece bu iddiayı doğrulamakla yetindi. Peki sizce de Apple gizlilik konusunda güvenilir bir kuruluş mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.