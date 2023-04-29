Ekranında Şişirilebilir Klavye Bulunan Telefonlar Geliyor!

Dokunmatik ekran bozulmadan bir akıllı telefonda fiziksel bir klavyeye sahip olmak mümkün olabilir mi? Carnegie Mellon Üniversitesi'nden (CMU) Future Interfaces Group (FIG) öyle düşünüyor gibi görünüyor çünkü araştırmacılar kısa bir süre önce OLED ekran üzerinde şişirilebilir tuşlar aracılığıyla böyle bir klavyenin var olabileceğini gösterdi.

Bu tür bir teknolojiye Düz Panel Haptik adı veriliyor ve CMU'da son 15 yıldır üzerinde çalışılıyor. Yeni buluş ise FIG'in Gömülü Elektro-Osmotik Pompa ya da EEOPs geliştirerek beş milimetre kalınlığında bir Düz Panel Haptik kartı geliştirebilmiş olması.

Şişirilebilir Klavye Teknolojisi Nasıl Çalışacak?

Demo videosuna göre EEOP'ler içinden elektrik akımı geçirerek özel bir pompalama sıvısını manipüle edebiliyor. Pompalar, altta bu sıvının bulunduğu bir rezervuar ile üstte esnek bir yüzey arasında yer alıyor. Yığın içinden elektrik akımı geçirilmesi, pompaların üstteki sert bir tuşu beş milimetre yüksekliğe kadar şişirmesini sağlıyor.

Şişirilebilir bir klavye sadece havalı değil, gerçek dünya uygulamalarına da sahip olabilir. İlk olarak, klavye Siri gibi yapay zekâ asistanlarının yardımının yanı sıra ekrandaki içerik için fiziksel bir gösterge sağlayabileceğinden görme engelli kişilerin en üst düzey telefonları daha iyi kullanmasına yardımcı olabilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi FIG için hâlâ yapılacak çok iş var. Makalede araştırmacılar, bu tuşların dayanıklılığının zayıf olması ve her şeyi çalıştırmak için ne kadar güç gerekeceği gibi bazı sınırlamaların farkında. Ayrıca telefonları daha hantal hâle getireceğinden belki de tabletler daha uygun olacaktır. Tüm bunları öğrenmek için ekleyip görmemiz gerekecek.