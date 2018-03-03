Skype, Android Cihazlar İçin Optimize Edildi

Geçtiğimiz yıl, Skype’ın Android versiyonu büyük ilgi görerek Google Play Store’da 1 milyardan fazla indirildi ve editörlerin seçimi olarak öne çıktı. Uygulama bu kadar ilgi görmesine rağmen özellikle düşük Android sürümlerinde yeterince verimli çalışmıyordu. Kullanıcılarının bu sorununu çözmekte kararlı olan Microsoft, konuyla ilgili çalışmalarına bir süredir devam ediyordu.

Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre yakın zamanda Skype’ta yeni bir optimizasyon yapıldı. Bu optimizasyon, akıllı telefonlarında Android’in eski sürümlerini kullanan kullanıcıları sevindirecek ve uygulamayı daha verimli kullanabilmelerini sağlayacak. Microsoft yaptığı açıklamada, Skype’ın, Android 4.0.3 sürümünden 5.1 sürümüne kadar olan tüm işletim sistemleri için güncellendiğini ve yeniden tasarlandığını belirtti. Kullanıcılar, çok yakında gelecek olan güncellemeyle birlikte Skype’ın optimize edilmiş son halini kullanabilecekler.

Uygulamanın optimize edilmiş yeni sürümünün, artık cihazlarda daha az RAM kullanımına ihtiyaç duyacağı ve cihaz hafızasında daha az yer kaplayacağı belirtildi. Uygulamanın daha az RAM ve hafıza kullanmasına rağmen performansında hiçbir kayıp olmayacak. Microsoft, düşük Android sürümlü cihazlarda artık Skype’ın daha iyi görüntü ve ses kalitesiyle birlikte daha hızlı bir şekilde çalışacağını söylüyor. Ayrıca uygulamanın bağlantı performansı arttırılarak bağlantı problemleri de büyük oranda giderilmiş.

Optimizasyon sayesinde Android cihaz kullanıcıları artık Skype’ı kullanırken daha az sistem kaynağı tüketerek, eskisine oranla çok daha hızlı ve verimli bir şekilde uygulamayı kullanabilecekler.