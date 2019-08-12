Sleeping Dogs: Definitive Edition Steam'de %85'lik İndirimle Satılıyor

Sleeping Dogs geçtiğimiz neslin ilgi çekici oyunlarından bir tanesiydi. Açık oynanış yapısı ve Uzak Doğu havasını oldukça iyi yansıtmasıyla oyuncuların büyük bir beğenisini toplamıştı.

Bu nesilde de Definitive sürümü ile yeniden karşımıza çıkmış olan Sleeping Dogs oyununu henüz oynamamışsanız, bu fırsatı kaçırmayın deriz. Sleeping Dogs: Definitive Edition Steam üzerinde %85'lik indirimle 13,35 TL gibi bir fiyata satılıyor.

United Front Games tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Square Enix yapıyor. Hong Kong bölgesinde geçen oyun bizlere Wei Shen isimli bir karakterin hikayesini sunuyor. Hong Kong Polis Gücü'nden olan Shen, Sun On Yee isimli Triad örgütüne sızmaya ve içeriden çökertmeye yönelik tehlikeli bir göreve atanıyor ve olaylar da böylece gelişmeye başlıyor. Ana hikaye kendi içinde ikiye ayrılıyor. Tercihen çeşitli suçlar işlemenize rağmen polislik görevinizi tamamlayarak örgüte karşı kendinizi kanıtlayabilir veya örgüt vekili tarafından verilen ve aralarında diğer vekillere sadık olan örgüt üyelerine suikast yapacağınız görevleri yerine getirebilirsiniz.

Sunduğu açık dünya oynanışa bağlı olarak yan görevleri ve çeşitli eylemleri yerine getirme veya haritayı keşfetme özgürlüğünüz var. Keşif sırasında veya görevlere giderken Grand Theft Auto serisinde olduğu gibi araba, motosiklet ve tekne kullanabiliyorsunuz. Ayrıca parkur sisteminin de kullanıldığını söylemeden geçmeyelim. Düşmanlarınızla da ister yakın dövüş isterseniz de silah kullanarak çatışmaya girebiliyorsunuz.

Sleeping Dogs: Definitive Edition, orijinal oyunun çıkışının ardından yayınlanan bütün indirilebilir içerikleri barındırmasının yanı sıra geliştirilmiş görsellik sunuyor. Eğer oyun ilginizi çekmişse, 23 Ağustos 2019 tarihine kadar sürecek indirimden faydalanabilirsiniz. Keyifli oyunlar!