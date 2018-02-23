Snap CEO'su Evan Spiegel 2017'de 636 Milyon Dolar Prim Kazandı

Snapchat, kendisini kopyalamayı alışkanlık haline getiren Instagram'a son zamanlarda direnemeyip tahtını kaptırsa da, bu durumdan etkilenmeyen bir kişi var.

Snapchat’in çatı şirketi Snap, ABD Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı yıllık bilanço bildiriminde, kurucu CEO'su Evan Spiegel'in 2017 yılında tam 636 milyon dolar prim kazandığını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl aylık 98 bin dolar maaş alan Spiegel, 1 milyon doların üzerinde de ekstra ödeme almıştı. Buna ek olarak yaklaşık 636 milyon dolar değerinde, 37 milyon sınırlı hisse senedi opsiyonu alan kurucu CEO, 2017 yılında toplamda 638 milyon dolar kazandı.

Sadece bir sene içinde inanılmaz bir kazanç elde eden Spiegel, 2017 yılında en çok kazanan üçüncü CEO oldu. Toplam servetinin 4 milyar dolar olduğu tahmin edilen Spiegel, böyle kazanmaya devam ederse dünyanın en zenginler listesinde üst sıralara oynayabilir.

Yıllık kazancıyla dudak uçuklatan tek ismin Evan Spiegel olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Snap'in strateji lideri Imran Khan geçtiğimiz yıl 100 milyon dolar kazanırken, şirketin yeni genel hukuk danışmanı Michael O'Sullivan ise sadece 6 ayda 54 milyon doların üzerinde kazanç elde etti.