Snapchat CEO'sundan TikTok Hakkında Dikkat Çeken Açıklama

Snapchat CEO'su Evan Spiegel'ın yaptığı açıklama çok konuşulur! CEO Evan Spiegel, TikTok'a hayran olduğunu açıkladı.

"Instagram'ı Tahtından Edebilir"

Snapchat CEO'su Evan Spiegel, TikTok'u çok sevdiği ve çok büyük hayranı olduğunu söyledi. Instagram'ı tahtından edebileceğini söyleyen CEO, TikTok'un çok hızlı büyüdüğüne dikkat çekti. Snapchat CEO'sundan bu tür bir açıklamanın yapılması oldukça ilginç. Evan Spiegel, TikTok'taki içeriklerin ilgi çekici olduğunu açıkladı.

TikTok İşbirliği Direktörü Scott Thwaites geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’de 2019 yılının Ocak ayından Kasım ayına kadar, TikTok' ta aylık ortalama 33.5 milyar görüntülenme, 25 milyon yeni gönderi paylaşımı, 1.7 milyar beğeni ve 55.5 milyon paylaşım yapıldığını söylemişti. Son gelen raporlarda da TikTok'un her üç aylık dönem başında 50 milyon dolar gelir elde ettiği açıklanmıştı.

TikTok her geçen saniye yeni üye kazanmaya devam ediyor. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan TikTok'u cihazınıza indirebilirsiniz.