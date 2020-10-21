Snapchat Kullanıcı Sayısı Salgına Rağmen Hızla Artıyor!

Yeni tip koronavirüs reklam endüstrisini çok etkilemiş olsa da Snapchat'in bu konu ile ilgili hiçbir sorun yaşamıyormuş gibi görünüyor. Sosyal medya uygulamasının üçüncü çeyrek gelir raporuna göre 11 milyon yeni kullanıcısı oldu ve Snapchat kullanıcı sayısı günlük aktiflik açısından 249 milyona kadar ulaştı. Şirketin gelirlerinde geçen yıla göre yüzde 50'den daha fazla artış meydana geldi.

Snapchat Kullanıcı Sayısı Bakımından Durdurulamıyor

Snapchat, sosyal medya uygulamasının dünya genelindeki popülaritesini arttırmak için geçen yıl ele alınan Android uygulamasını ve artırılmış gerçeklik efektlerini yeniden ele aldı. CEO Evan Spiegel, sosyal medya platformunun başarısı hakkında yaptığı açıklamada, "Artırılmış gerçekliğin benimsenmesi bizim hayal ettiğimizden çok daha hızlı gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Örneğin yakın bir zamanda kullanıma sunduğumuz 'Anime' filtremiz insanları gerçek zamanlı olarak anime karakterlerine dönüştürmek için Snap ML teknolojisini kullanıyor" şeklinde konuşan CEO Spiegel, efektin sosyal medya uygulamasına eklendiği ilk haftada yaklaşık olarak üç milyar kez kullanıldığını söyledi.

Snapchat İşletme Müdürü Jeremi Gorman, reklamverenlerin Facebook'u boykot etmeye başlamasından Snapchat'in yararlanmış olabileceğini ve bunun da şirketin sosyal medyadaki harcamalarını duraklatmasıyla sonuçlandığını öne sürdü.

Gorman, Snapchat'in yakın bir zamanda inanılmaz bir hızla büyümesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Markalar ve kuruluşlar bu dönemi reklam harcamalarını değerlendirmek için bir fırsat olarak kullandıkça markaların pazarlama alanındaki çalışmalarını kurumsal değerlerini paylaşan platformlarla uyumlu hale getirmeye çalıştığını gördük. Bu bize çalışmakta olduğumuz ortaklarımızın ve yeni müşterilerimizin değerlerimizi anlamasını sağlamak için reklamverenler ve ajanslarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurma fırsatı verdi" ifadelerine yer verdi.

Şirket, yeni tip koronavirüs salgının başlangıcında kullanıcı sayısında önemli bir artış olduğunu bildirmişti ancak temmuz ayında meydana gelen artışın beklenilenden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Snapchat'in yükselişi hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Snapchat kullanıcı sayısı günlük aktiflik açısından 249 milyona ulaşmışken platformun gelecekte zirvedeki isim olması gibi bir olasılık olduğunu düşünüyor musunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.