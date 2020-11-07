Snapchat, Snap Connect'i Kullanıma Sundu!

Snapchat, sosyal medya platformunun nasıl kullanılacağı hakkındaki kurslarına bir dizi uzman görüşü içeren yeni hizmet Snap Connect'i kullanıma sundu. Sosyal medya uygulamasının sunduğu pazarlamacılara özel eğitim programı Snap Focus'un böylelikle sosyal medya platformuna reklam vermek, ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere daha başarılı bir şekilde sunmak isteyenlere çok daha fazla faydası dokunacak.

Snap Connect Nedir, Ne İşe Yarar?

Sosyal medya platformları içerisinde oldukça büyük bir kullanıcı topluluğuna hitap eden Snapchat, ürün veya hizmetlerini pazarlamak isteyenlere yardımcı olacak bir eğitim programına zaten uzun bir zamandır sahipti. Kapsam bakımından zaman içerisinde genişletilmeye devam eden eğitim programı, Snap Connect sayesinde hem sosyal medya platformu üzerinden hitap ettiği kitleyi büyütmek isteyenlere yardımcı olacak hem de eğitim programının daha kapsamlı bir program olmasını sağlayacak.

Snap Connect, aşağıda yer alan videoda da görülebileceği üzere, sosyal medya kullanıcılarını Snap'in doğrudan yanıt araçları ile ilgili sorunun yetkini uzmanlara ulaştırabiliyor ve sosyal medya platformundaki çeşitli seçeneklerin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı hususunda daha çok fikir veriyor.

Snapchat tarafından yapılan açıklamada her konunun ayrı bir uzmanının olduğu ve bu uzmanların reklamlarınızı bir sonraki seviyeye nasıl taşıyacağınızı gösterdiği söylendi. Snapchat'e göre alanında hizmet veren her uzman, reklamlarını bir sonraki seviyeye çekmek isteyen pazarlamacılara yeni ve birbirinden farklı fikirler sunarken aynı zamanda bambaşka bir bakış açısı da sağlıyor. Yaratıcılık anlamında çok iyi olmayan ancak müşterilere doğru bir şekilde hitap etmek isteyen kullanıcıların faydalanabileceği Connect'in kapsam bakımından çok büyük olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Yeni program, AR filtreleri de dahil olmak üzere Snapchat'in çeşitli reklam türlerinin tamamını kapsıyor. Bu programla beraber Snapchat'te oluşturulan reklam kampanyalarını daha ileri seviyelere taşımak isteyen kişilere bir dizi faydalı yol sunuluyor. Bu, sosyal medya platformu üzerinde oluşturduğu reklam kampanyalarıyla bir sonraki büyük adımı atmak isteyenlerin açısından önemli bir faktör olabilir.

Snapchat, Instagram Hikayeler özelliğinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra hiç şansı yokmuş gibi görünüyordu ama şimdiye döndüğümüzde uygulamanın genç kullanıcıları kendisine daha sıkı bir biçimde bağladığını görüyoruz. Eğer daha genç kitlelere ulaşmak istiyorsanız Snapchat'in reklam fırsatlarını dikkate almak bu nedenle iyi bir fikir olabilir.