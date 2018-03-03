Snapchat, Spectacles’ın Yeni Versiyonları ile Karşımıza Çıkabilir

Şu sıralar Snapchat’in, Spectacles adını taşıyan gözlük biçimindeki giyilebilir kamerasının yeni versiyonu üzerinde çalıştığı söylentileri dolaşıyor. Snapchat’in, Spectacles’ın iki yeni sürümünü yakın zamanda piyasaya çıkarabileceği belirtiliyor.

İkinci nesil Spectacles’lar olacak olan bu ürünlerden ilkinin, hata düzeltmeleri, performans geliştirmeleri ve yeni renk seçenekleriyle geleceği söyleniyor. Daha iddialı olacağı belirtilen ikinci modelin ise, çift lense ve daha gelişmiş kamera teknolojisine sahip olacağı söyleniyor. 2018 Spectacles’ların 3D görüntü özelliği sunması, GPS özelliğinin olması, su geçirmez olması, deri kılıfa sahip olması ve 300 dolara varan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Snapchat’in, kamera teknolojisini lisanslamak amacıyla gözlük üreticileri Warby Parker ve Luxottica ile görüştüğü söyleniyor. Şirketin, kamera çalışmaları için geçtiğimiz yılın sonunda FiveFocal görüntüleme şirketini bünyesine kattığı da iddialar arasında.

Yeni Spactacles modellerinin bu yılın ikinci veya üçüncü çeyreğinde üretileceği tahmin ediliyor. Snapchat, daha önceki Spactacles üretimi sonrası sadece 150 bin adet Spactacles satabilmişti ve şirket 40 milyon dolar zarar etmişti. Bu nedenle Snapchat’in bu sefer riske girmeyerek daha az sayıda üretim yapacağı tahmin ediliyor.