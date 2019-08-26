Sniper: Ghost Warrior Contracts Oynanış Videosu Yayınlandı

Oyun dünyasının sevilen Sniper: Ghost Warrior serisinin yeni oyunu, Sniper: Ghost Warrior Contracts geliştirilme aşamasında. Geçtiğimiz senenin Ağustos ayında duyurulmuş olan oyunun çıkış tarihi, GamesCom 2019 fuarında yayınlanan yeni fragmanı ile 22 Kasım 2019 olarak duyurulmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Sniper: Ghost Warrior Contracts için ilk oynanış videosu yayınlandı.

GamesCom 2019 fuarına katılan ünlü Youtuber Arekkz Gaming, burada doğrudan CI Games sponsorluğunda Sniper: Ghost Warrior Contracts oyununu deneme fırsatı bulmuş. Hatta oynadığı kısmı kayda da almış. Ne var ki, Kolchak Limanı dolaylarına gittiğimiz videoda geliştirici stüdyodan dolayı görevin tamamı gösterilmiyor. Buna rağmen oynanış yapısını ve karşımıza nasıl bir oyunun geleceğini tam anlamıyla görebiliyoruz.

Keyifli seyirler dileriz!

Bu defa Sibirya vahşi doğasına gideceğimiz Sniper: Ghost Warrior Contracts, eskisi gibi görev tabanlı bir oynanış sunacak. Bize verilecek olan her bir görevin birincil ve ikincil hedefleri olacak. Bunun yanı sıra, her birinde başarıya giden yolda nasıl bir gidişatı takip edeceğimiz ise tamamıyla bize bırakılacak. Eğer sonradan alternatif gidişatları denemek isterseniz, görevlerin tamamının birçok defa yeniden oynanabilir olacaklarını söylemeden geçmeyelim. Bir diğer deyişle, oyuna sonradan geri dönmek için geçerli bir nedeniniz olacak.