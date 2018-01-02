Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Akıllı Mont ile Tanışın

'Akıllı nesnelerin interneti' çağında yaşamamızın bir gereği olarak, etrafımızdaki hemen her şey artık bir akla sahip. Telefonlar, televizyonlar, evler hatta çay kahve içtiğimiz termoslar dahi akıllı. Tek bir tuşla kontrol edebildiğimiz nesnelerin arasına bir de akıllı montlar eklendi. Detaylar haberimizde.

Kanada'da, akıllı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz bir mont üretildi. Tabii söz konusu montun diğer montlardan ayrılan birçok özelliği var. Akıllı bir yapıya sahip olan mont, telefonunuza yüklediğiniz bir uygulama sayesinde veya uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor ve sıcaklığa göre ısısı ayarlanabiliyor.

Kinesix adındaki akıllı montun üzerinde 2'si gizli olmak üzere 10 adet fermuarlı cep bulunuyor. Gizli olan ceplerde bataryalar saklanırken, üzerinde toplamda 12 adet ısıtıcı bulunuyor. Su ve rüzgar geçirmeyen ısıtmalı mont, manuel modda tam güç çalıştığı takdirde kullanıcıya 3 saatlik bir ısıtma süresi tanıyor.

Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğine de sahip olan akıllı mont, 2018'in Mart ayında piyasaya çıkacak. Etiket fiyatı 419 dolar olan monta Indiegogo üzerinden sahip olabilirsiniz. Tabii Türkiye'ye kargo ücreti olan 45 doları ödeyerek.