Soldat on sekiz yıl sonra geri dönüş yapacak. Geliştirici Transhuman Design, devam oyununun yolda olduğunu duyurdu.

Eğer uzun süredir oyun dünyası ile iç içeyseniz, elbette Soldat oyununu duymuşsunuzdur. Duymamış olan takipçilerimiz için de bir bilgilendirme yapmak gerekirse, Liero, Worms, Quake ve Counter-Strike gibi oyunlardan esinlenilerek geliştirilmiş olan Soldat, 2B çok oyunculu bir aksiyon oyunu ve yedi farklı oyun modu, on sekiz farklı silah, altmış farklı harita ve mod desteği sunuyor.

Dün yapılan duyuru ile Soldat, bu ay veya önümüzdeki ay içerisinde Steam mağazasına gelecek. Elbette bir aksilik yaşanmaz ise. Orijinal oyuna ek olarak Soldat 2 duyurusu da gerçekleştirildi. Nihai versiyonun tam olarak ne zaman çıkacağı belirsiz ama bu yılın ilerleyen zamanlarında Steam üzerinden Erken Erişim sürecine gireceği söyleniyor.

Geliştirici Transhuman Design tarafından verilen detaylara bakılırsa doğrudan bir devam oyunu olacak Soldat 2'nin Erken Erişim sürecinde, orijinal oyundaki birçok önemli özellik oyunculara sunulacak. Özel sunucularda çevrimiçi çok oyunculu oynanış, oyuna uygun olarak oluşturulmuş ve tasarlanmış bölümler, kolay mod üretimi, gerçekçi silahlar ve askeri teçhizatlar, ragdoll fizik etkileri ve yüksek oranda şiddet özelliklerinden bahsediliyor.

Söylenene göre, ilerleyen zamanlarda bir bölüm düzenleyicisi, tam mod desteği, karakter özelleştirmesi ve sınıflar ve araçlar dahil Erken Erişim sürecinde test edilecek olan özellikler de eklenecekmiş.

Yayınlanan Soldat 2 duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.