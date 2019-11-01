SOMA, Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Store Oyunlarından

Eğer bir Epic Games Store hesabınız varsa, cebinizden tek kuruş para vermeden birbirinden kaliteli oyunlar ile uzun süre idare edebilirsiniz. Amerika menşeli yayıncı mağazasından Alan Wake, For Honor, Batman serisi, Subnautica, Observer ve daha birçok kaliteli oyunu biz oyun severler ile buluşturmuştu. Bu hafta da bu durum devam ediyor.

Epic Games geçtiğimiz hafta, bu hafta için SOMA ve Costume Quest oyunlarının ücretsiz olarak sunulacağını duyurmuştu. Bu iki oyunu şu andan itibaren mağaza üzerinden indirebilirsiniz. Eğer Epic Games Store hesabınız yoksa da ücretsiz açabiliyorsunuz.

SOMA

Amnesia ve Penumbra serileri ile tanıdığımız Frictional Games stüdyosunun şimdilik son oyunu olan SOMA, Simon Jarrett isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Gizemli bir şekilde PATHOS-II isimli bir su altı araştırma tesisinde uyanan ana karakterimiz ile tesisin geçmişini keşfederken, bir yandan da içinde bulunduğu durumu ve bu durumun geleceğine yapacağı potansiyel etkiyi kavramaya çalışıyoruz.

Costume Quest

Costume Quest, Double Fine Productions tarafından geliştirilen ve THQ tarafından da yayınlanmış olan parti tabanlı rol yapma oyunu. Cadılar Bayramı sırasında geçen oyun, Reynold ve Wren kardeşlerin başlarından geçenleri anlatıyor. Annelerinin isteği üzerine Trick-or-Treat oynarak yeni arkadaşlar edinmek için dışarı çıkarlar. Bu noktada hangi karakteri yöneteceğimiz ise bizim seçimimize bırakılacak. Oyun başladıktan sonra ise diğer kardeş bir yaratık tarafından kaçırılacak. Bize düşen ise fazla vakit kaybetmeden kaçırılan kardeşimizi bulmak ve yatma zamanından önce evde olmak.

Her iki oyunu 7 Kasım 2019 tarihine kadar hesabınıza eklediğiniz takdirde daimi olarak sizin olacaklar. Önümüzdeki haftanın ücretsiz Epic Games Store oyunları Nuclear Throne ve RUINER olacak.