Son Günlerin Arama Trendi: Rüyada Dolar Görmek

Bildiğiniz üzere son günlerde döviz üzerinde yaşanan artış pek çok kişiyi sıkıntıya sokmuş durumda. Fakat bazı vatandaşların bilinçaltına yerleşen dolar, rüyalara kadar girdi ve Google'da arama trendi olmayı başardı.

Bir hafta içerisinde dolar, euro ve diğer para birimlerindeki artış internet kullanıcılarının psikolojisini bozmuş gibi görünüyor. Google Trends verilerine göre 'rüyada dolar görmek' araması hızla artıyorken ay başına oranla iki kat yükseliş göstermiş. Hatta 2004 yılından bu yana ilk defa popüler olduğunu da söyleyebiliriz.

Dolar kurunun 7 TL'ye kadar zıpladığı son birkaç gün içerisinde Google Trends zirvesinde 'rüyada dolar görmek' araması yer alıyor. 100 değerini alan yani Google içerisinde yapılan aramalarda en çok aratılan cümle olan 'rüyada dolar görme', Temmuz ayı sonuna göre tam dört kat artmış durumda.

Rüyada Dolar Görmede Sivaslılar Birinci!

Aynı zamanda aramanın en çok Sivas şehrinden yapıldığını belirten Google'ın listesinde yer alan bu arama, bir süre daha üst sıralardan inmeyecek gibi görünüyor. Ayrıca 'rüyada dolar görmenin' rüya tabiri ise döviz gören kişinin yakın zamanda maddi kazanç sağlayacağı şeklinde yorumlanıyor. Bakalım bu rüyaları gören kullanıcılar gerçekten maddi kazanç sağlayabilecek mi?