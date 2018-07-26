Sonunda Bu da Oldu: Xiaomi Akıllı Klima

Çin'in parlayan şirketlerinden olan Xiaomi akıllı cihaz yelpazesine yepyeni bir ürün daha ekledi. Geçtiğimiz gün yapılan tanıtımda akıllı klimasını duyuran Xiaomi, böylelikle ev aletlerine girişini de başlatmış oldu. İşte Xiaomi akıllı klima:

Xiaomi'nin alt markası Mijia tarafından kullanıcılara sunulan ve internete bağlanabilmesiyle dikkat çeken klima minimalist görünümlü bir tasarıma sahipken aynı zamanda uygulama kontrolü ve ses komutlarıyla da çalışabiliyor. 0,1 derece hassasiyetle bile algılayabildiği ifade edilen klima, Xiaomi'nin ikinci klima girişimi oldu.

Klima, Mijia'nın uygulamasıy ile uzaktan kontrol edilebildiği için kullanıcıların eve dönüş yolunda klimayı açabileceklerini ve geri döndüklerinde ise serin havayla dolu bir odanın keyfini çıkarabilecekleri anlamına geliyor. Ayrıca akıllı klimanın dikkat çeken bir diğer yanı da Xiaomi ürünlerinin en önemli detaylarından olan sade ve modern tasarımı.

Şimdilik yalnızca Çin pazarında bulunacağı ifade edilen klimanın fiyatı da gayet makul tutulmuş. Cihazının fiyatı 1.999 yuan (294,4 dolar) olarak belirlenmiş. Bu anlamda Çinli vatandaşların bu klimayı alabilecekleri düşünülüyor.