Sony, Black Friday İndirimlerini Duyurdu

Her yıl ABD’de Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma günü Black Friday olarak anılır ve bu günde akıllara durgunluk veren indirimler yaşanır. Ayrıca mağazalar bu günde çok erken saatlerde açılır ve geç saatlerde kapanır. Tam bir alışveriş çılgınlığının yaşanacağı Black Friday için Sony de indirimlerini duyurdu.

Black Friday 2017 kapsamında Sony indirimli fiyatlarını bir hafta boyunca devam ettireceğini açıklarken Playstation 4 ve Playstation VR oyun konsolları fiyatlarını duyurdu. 17 Kasım tarihi Cuma gününe denk gelmesine rağmen Sony’nin indirimleri 19 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren tüm hafta geçerli olacak.

Black Friday kapsamında Sony Playstation VR Gran Turismo Sport Paketi mağazalarda 299 dolara satılacak. Ayrıca PS VR Skyrim VR Paketi ise 349 dolardan alıcı bulacak. Playstation VR sahibi olmayı düşünenler için yılın bu zamandan daha iyi bir zaman olmayacağı tahmin edilebiliyor. Ancak PS VR kullanabilmek için PS 4 sahibi olmak da gerektiği için Sony bu konuda da bir güzellik yapmış. Hafta boyunca 1 TB Playstation 4 Slim 199 dolardan satılacak. Ayrıca DualShock oyun kumandalarının tüm renk çeşitleri de 39 dolardan alıcı bulacak.

Playstation Store’da da büyük indirimlerin yaşanması bekleniyor. Oyunlarda yapılacak indirimler de önümüzdeki günlerde netleşecektir. Ayrıca Playstation Plus üyelerinin iki gün önceden yani 17 Kasım günü indirimlerden faydalanacağı açıklandı.