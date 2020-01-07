Sony, CES 2020'de PlayStation 5 Logosunu Paylaştı, İşte PS5 Logosu!

Sony, CES 2020 fuarında yeni çıkaracakları oyun konsolu PlayStation 5’in logosunu paylaştılar. İşte PS5’in logosu

Üç boyutlu ses, titreşimli adaptif tetikleyici, ultra yüksek hızlı SSD, donanım tabanlı ışın izleme, Ultra HD Blu-Ray, PS4 geriye uyumluluk gibi özelliklere sahip olacak olan oyun konsolu PlayStation 5 (PS5) için tasarlanan yeni logo CES 2020’de gösterildi. Sony Interactive Entertainment CEO’su Jim Ryan sahneyi alarak PlayStation 5 logosunu katılımcılarla paylaştı. Logoda hiçbir şeyin değiştirilmediği dikkatleri çekti. PlayStation 3 ve PlayStation 4’ün logosunun aynısı, yazı tipi aynı, farklı olan tek şey sayı. Sony, bir tasarım değişikliğine gitmeyi tercih etmemiş. PlayStation 5 logosunun yanı sıra PlayStation 5’in donanım özellikleri de gösterildi ancak burada da yeni bir bilgi yok, öncesinde paylaşılan, bildiğimiz bilgiler sahneye yansıtıldı. PlayStation 5 hakkında yeni bilgilerin önümüzdeki aylarda paylaşılacağı CEO tarafından belirtildi.

PlayStation 5 hakkında kısa bilgilerin paylaşılmasının ardından satış rakamları da açıklandı. PlayStation VR Ekim 2016’da piyasaya sürüldüğünden bu yana 5 milyondan fazla satmış, 1.15 milyar da oyun satılmış. 106 milyonun üzerinde PlayStation 4 konsolu satılmış ki bu PS4’ü tarihte en çok satan ikinci konsol yapıyor. Birincisi 158 milyon ile PlayStation 2. Ayrıca PlayStation Network’ü her ay 103 milyon kullanıcı aktif olarak kullanıyor, bunlardan 38 milyonu PlayStation Plus abonesi.