Sony, DualShock 4 için Yeni Bir Eklenti Duyurusu Yaptı

Sony cephesinde PlayStation 5 hazırlıkları son hızıyla devam ediyor. Şubat ayında düzenleneceği söylenen bir etkinlik ki bu büyük ihtimalle PlayStation Meeting olacak, yeni konsol hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz. Ancak Japon teknoloji devi mevcut nesil konsolunun donanımsal olarak sayfasını kapatmış değil. DualShock 4 kolu için DualShock 4 Back Button Attachment duyurusu yapıldı.

Bütün PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunları ile uyumlu olacak DualShock 4 Back Button Attachment daha çok rekabete dayalı oyunlar düşünülerek hazırlanmış. Kontrol kolunuza alt kısmından takabileceğiniz bu eklenti sayesinde üçgen, daire, R1 ve R2 dahil on altı farklı tuş ataması yapabileceksiniz. Buna bağlı olarak, üst kısmındaki OLED ekranı da atanan tuşlar ile ilgili gerçek zamanlı bilgi sunacak. Öte yandan, arkadaki tuşları yeniden programlamak için ayrı bir tuş ve kablolu kulaklık bağlamak için de bir giriş bulunuyor.

Yeni eklenti sayesinde, atadığınız tuşlar için üç farklı profil oluşturmanıza imkan tanınıyor. Bu sayede, rekabete dayalı herhangi bir oyunu oynarken beklenmedik bir durumla karşılaştığınızda hiçbir kesinti olmaksızın diğer profil(ler)e geçiş yaparak oyun zevkinize tam gaz devam edebileceksiniz.

DualShock 4 Back Button Attachment, 23 Ocak 2020 tarihinde öncelikli olarak Kuzey Amerika bölgesinde, daha sonra da Avrupa bölgesinde satışa sunulacak.

Tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.