Sony, E3 2019 Sonrasında E3 2020 Fuarına da Katılmayacak

E3 2020, 9 - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Yeni nesil konsolların bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak olmasından dolayı Microsoft ve Sony için büyük bir önem arz edeceği düşünülüyordu. Ne var ki, bu sene de Sony'siz bir E3 bizi bekleyecek. Japon teknoloji devi, E3 2019 sonrasında E3 2020 fuarına da katılımda bulunmayacağını duyurdu.

Sony ilk kez geçtiğimiz sene bir E3 fuarını es geçmişti. O dönemdeki Sony Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, PlayStation topluluğu ile bağlantı kurmak için diğer yenilikçi fırsatların arayışında olduklarını söylemişti. Bu sene ise bu, bir adım öteye taşınacakmış gibi görünüyor.

Games Industry sitesine açıklamada bulunan Sony Interactive Entertainment sözcüsü, "Kapsamlı bir değerlendirmeden sonra SIE E3 2020'ye katılmama kararı aldı." yorumunda bulundu ve devam etti. "Organizasyon olarak ESA için büyük saygı duyuyoruz ama E3 2020 vizyonunun bu sene odaklandığımız şey için doğru bir yer olmadığını hissediyoruz. 2020 yılındaki küresel etkinlikler stratejimizi dünya genelindeki yüzlerce tüketici etkinliklerine katılımda bulunarak oluşturacağız. Odak noktamız hayranların PlayStation ailesinin birer parçası ve favori içeriklerini oynayabilmek için erişimlerinin olduklarını hissetmelerini sağlamak. PlayStation 4 için gelecek olan harika oyunlarımız var ve PlayStation 5'in yaklaşan çıkışı ile hayranlarımız ile kutlama dolu bir yılı gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz."

Geçtiğimiz sene E3 2019 fuarını pas geçen Sony, bunun yerine State of Play yayınlarıyla karşımıza çıkmıştı. Muhtemelen bu sene de yeni yayınlar ile karşımıza çıkılacak. Öte yandan, Japon teknoloji devi New York şehrinde 16 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek olan Experience PlayStation etkinliği düzenliyor. PlayStation markasının yirmi beşinci yıl kutlamalarına dahil edilmiş olan bu etkinlik kapsamında, oyuncular PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunlarını deneme fırsatı buluyorlar.

Son olarak, 6 - 9 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Taipei Game Show 2020 etkinliğini de unutmayalım. Hatta Sony PlayStation standına gelen ziyaretçilerin deneme fırsatı bulacakları oyunların listesini yayınlamıştı.