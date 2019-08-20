Sony, Insomniac Games Stüdyosunu Bünyesine Kattı

Geçtiğimiz ay içerisinde Japon yayıncı Nikkei tarafından SIE Başkanı Jim Ryan ile yapılan röportaj sırasında, Ryan kendileri için önemli olabilecek stüdyoları satın almak yönünde planları olduğundan bahsetmişti. Bu planın ilk adımı gerçekleşti. Insomniac Games stüdyosu artık Sony kanatları altında uçacak.

Insomniac Games stüdyosunun aslında büyük bir potansiyel olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bildiğiniz gibi adından ilk olarak Spyro üçlemesiyle haberdar olduğumuz geliştirici stüdyo, zaman içerisinde de Resistance ve Ratchet & Clank serileri ve son olarak da Marvel's Spider-Man ile karşımıza çıkmışlardı. İlk üç günde 3,3 milyon kopya satmayı başaran Marvel's Spider-Man için 28 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla açıklanan rakamlar 13,2 milyonu işaret ediyor. Böylesi bir durumda Japon teknoloji devinin Amerika menşeli stüdyoyu bünyesine katmak için bizce daha iyi bir neden aramasına gerek yok.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k — PlayStation (@PlayStation) 19 Ağustos 2019

PlayStation Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile Insomniac Games artık Sony World Wide Studios'un bir parçası oldu. Gelişme ile ilgili olarak açıklama yapan Insomniac Games Üst Yöneticisi Ted Price, "WWS ailesine katılmak stüdyomuzun çalışanlarının yaşamlarında olumlu ve kalıcı etki bırakma vizyonuna ulaşmaya yönelik Insomniac'a daha fazla fırsat sunacak." yorumunda bulundu ve devam etti. "Pratikte başlangıçtan bu yana PlayStation ile özel ilişkimizden keyif aldık. Ortağımız potansiyelimizi kuvvetlendiriyor ve Marvel's Spider-Man bunun bir göstergesi. Uzun süreli WWS ortaklarımızla büyümede atacağımız bir sonraki adım için heyecanlıyız. Her şeyden önce, hayranlarımıza canlı ve yeni deneyimler sunmak için sabırsızlanıyoruz."

Bakalım önümüzdeki zaman içerisinde Insomniac Games stüdyosunun sıradaki projesi ne olacak? Ancak her ne olursa olsun geliştirici stüdyo, Sony ve PlayStation platformu açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söylemek gerek. Gelişmeleri merakla takip ediyor olacağız.