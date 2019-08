Sony, Insomniac Games Stüdyosunu Bünyesine Kattı

Geçtiğimiz ay içerisinde Japon yayıncı Nikkei tarafından SIE Başkanı Jim Ryan ile yapılan röportaj sırasında, Ryan kendileri için önemli olabilecek stüdyoları satın almak yönünde planları olduğundan bahsetmişti. Bu planın ilk adımı gerçekleşti. Insomniac Games stüdyosu artık Sony kanatları altında uçacak.

Insomniac Games stüdyosunun aslında büyük bir potansiyel olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bildiğiniz gibi adından ilk olarak Spyro üçlemesiyle haberdar olduğumuz geliştirici stüdyo, zaman içerisinde de Resistance ve Ratchet & Clank serileri ve son olarak da Marvel's Spider-Man ile karşımıza çıkmışlardı. İlk üç günde 3,3 milyon kopya satmayı başaran Marvel's Spider-Man için 28 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla açıklanan rakamlar 13,2 milyonu işaret ediyor. Böylesi bir durumda Japon teknoloji devinin Amerika menşeli stüdyoyu bünyesine katmak için bizce daha iyi bir neden aramasına gerek yok.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k