Sony Katlanabilir Telefon Modeli Üzerinde Çalışıyor: İşte Tüm Bildiklerimiz!

Geride bıraktığımız yıllarda akıllı telefon dünyasındaki modeller günden güne daha da birbirine benzemeye başlamışken sektöre yeni bir soluk getiren katlanabilir telefonlar, artık neredeyse her firmanın gözdesi konumunda. Öyle ki uzun süredir telefon modelleriyle ortalarda görünmeyen Sony dahi yeni bir katlanabilir telefon modeli yapmak istiyor.

2018 yılından beri amiral gemisi telefon üretmeyen Sony, Japon medyasının iddiasına göre güçlü bir katlanabilir telefonla piyasaya yeniden hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

Sony'den Katlanabilir Oyuncu Telefonu

Japon medyası Sumahodigest'in haberine göre Sony'nin üzerinde çalıştığı katlanabilir telefon, Samsung Galaxy Z Flip 4'ün katlanma şemasınıı örnek alacak. Yani telefonun dikey olarak içe doğru katlanacağı iddia ediliyor.

Xperia Fold ismiyle tanıtılması beklenen telefonun özellikleri hakkında şu an oldukça sınırlı bilgi bulunuyor. Bazı iddialara göre kompakt tasarıma sahip olması beklenen telefon, oyun tarafında oldukça güçlü bir şekilde çıkacak. Ayrıca telefonun mobil oyunculuğa uygun olarak optimize bir şekilde tasarlanacağı da söyeniyor.

Uzmanlar, Sony'nin oyun odaklı bir katlanabilir telefon modeliyle sektörde yeniden yerini alabileceği ve büyük markalarla yarış içerisine girebileceğini düşünüyor. Ayrıca telefonun oldukça yüksek kamera özellikleriyle birlikte geleceğini varsayabiliriz. Sony, telefon üretiminden çekilse de hala amiral gemisi Android telefon modelleri için yüksek kalitede lens üretimine devam ediyor.