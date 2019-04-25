Sony'nin 70 Bin Dolarlık Yeni Televizyonu Satışa Çıkıyor

Sony'nin 98 inçlik 8K çözünürlüğe sahip olan yeni televizyonu yakında raflarda yerini alacak. Fiyatı ile dudak uçuklatan bu televizyonun neler sunduğunu sizler için derledik. 8K özellikli ilk Android TV olan Sony MASTER Z9G, farklı varyasyonlarla geliyor.

Haziran ayında kullanıcılarla buluşacak olan bu televizyonlar, Netflix Calibrated Mode, IMAX Enhanced, HomeKit ve AirPlay 2 desteğine resmi olarak sahip olacak. Kullanıcıların taleplerini karşılamak için X1 Ultimate işlemciyi üzerinde barındıran MASTER Z9G, yüksek kaliteli bir görüntü elde etmeye olanak sağlıyor.

Otomobil Fiyatına Televizyon!

Sony MASTER ailesinin satış fiyatları açıklandı. Sony'nin yeni serisindeki televizyonların fiyatları cep yakıyor. 70.000 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Z9G modeli şimdiki kur ile hesaplandığında 412.000 TL'ye tekabül ediyor. Yeni seride biraz daha düşük fiyatlı televizyonlar da bulunuyor. 77 inç'e ve 4K çözünürlüğe sahip olan A9G modeli 8.000 dolar. Bu modeli de günümüz dolar kuru ile hesapladığımızda fiyatı yaklaşık 47.000 TL'ye denk geliyor.

Televizyonun boyutu düştükçe fiyatı da düşüyor. 43 inçlik 4K çözünürlüğe sahip olan X800G modeli 650 dolardan satışta sunulacak. X800G modelinin 49 inçlik olanının fiyatı da 750 dolar. Mayıs ile Haziran aylarında raflarda yerini alacak olan cihazların fiyatlarının düşüp düşmeyeceği bilinmiyor.

Sizler Sony'nin yeni televizyonları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!