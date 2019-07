Sony'nin GamesCom 2019 Fuarına Katılacağı Söyleniyor

Sony bu sene radikal bir karar alarak E3 2019 fuarına katılmamıştı. Peki GamesCom 2019 için de benzer bir durum olacak mı? Geçmişte Japon teknoloji devinin bu fuarı pas geçtiği olmuştu. Hazır Microsoft fuarın başlamasına bir kala programını açıklamışken, bu sorunun cevabını daha da merak eder olduk.

Şimdilik Sony bir açıklama yapmadı ama ortaya çıkan bir söylenti Japon teknoloji devinin GamesCom 2019 fuarına katılacağına işaret ediyor.

Walmart Kanada Kıdemli Oyun Teknolojisi ve Medya Editörü ve SwitchedONGames Genel Yayın Yönetmeni Paul Hunter, Twitter üzerinden başka bir platform kullanıcısı olan GraviKnight tarafından paylaşılan bir bilgiyi paylaştı. Bu bilginin GamesCom 2019 için bir tanıtım olduğu söyleniyor ve içeriğinde katılacağı kesinleşen yayıncıların bulunduğu bir liste var. Bu listede 2K Games, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Capcom, Deep Silver, Microsoft, Square Enix ve Electronic Arts gibi isimlerin yanı sıra Sony de yer alıyor.

PlayStation, Nintendo and Xbox will all be at @gamescom 2019.



Thanks @GraviKnight pic.twitter.com/Qqsa0p3yuX — The Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) 17 Temmuz 2019

Bu paylaşım Japon teknoloji devinin GamesCom 2019 fuarına katılımda bulunacağını kesin olarak onaylamıyor ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bakalım Sony gerçekten bu seneki fuara katılımda bulunacak mı? Bizleri sevindirecek bir duyuru yapılırsa, bu tabii ki yeni nesil PlayStation konsolu ile ilgili yeni detayların paylaşılabileceği anlamına gelecek. Öte yandan geliştirilme aşamasında olan Ghost of Tsushima, The Last of Us: Part II, yeniden yapım MediEvil ve Death Stranding oyunlarıyla ilgili yeni şeyler duyacak olabiliriz de. Gelişmeler için merakla takipte olacağız.