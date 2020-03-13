Sony'nin Silent Hill Serisini Geri Getirmeye Çalıştığı Söyleniyor

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde sürpriz bir gelişme yaşanmış ve ortaya atılan iddiaların ardından Konami, yeni bir Silent Hill oyunu sunmanın yollarının arandığı yönünde bir açıklamada bulunmuştu. Ancak bu açıklamaya ek olarak yeni bir şeyden bahsedilmemişti. Yakın bir zaman önce, Rely on Horror kaynaklarından yeni bilgiler aktardı.

Rely on Horror, kaynaklarından aktardığı bilgilerin büyük ölçüde doğru çıkması ile güvenilirliğini kanıtlamıştı. Haliyle, bu yeni gelen bilgiler de büyük ölçüde dikkat çekici demek yerinde olur.

Ortaya atılan yeni iddialara göre Konami ile Sony Interactive Entertainment iki yeni Silent Hill projesi üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda, oyunların PlayStation 5 konsoluna özel olma ihtimali de gündeme gelmiş durumda.

Bu projelerden ilki, daha önceki söylentide de karşımıza çıktığı gibi Silent Hill serisinin tam anlamıyla olmasa da sil baştan yapımı olacak. Projede orijinal Silent Hill oyununun yazarı Keiichiro Toyama, bizi bizden alan Silent Hill müziklerinin bestecisi Akira Yamaoka ve yaratık tasarımcısı Masahiro Ito da yer alacak. Projenin adı sadece Silent Hill olacak ve SIE Japan Studio tarafından geliştirildiği söyleniyor. Rely on Horror sitesinin kaynaklarına göre bu oyun bir yıldır geliştirilme aşamasındaymış.

Silent Hill PS5 ile geri dönebilir

Daha önceki söylentilerde bahsi geçen ikinci Silent Hill projesinin ise üzerinde halen çalışılıyormuş ve daha önceden iptal edilen Silent Hills olabileceği söyleniyor. İlk kaynak tarafından aktarılana bakılırsa Sony Interactive Entertainment, oyunun diriltilmesi için Kojima Productions ve Konami arasındaki ilişki düzeltmeye çalışıyormuş. Rely on Horror sitesinin ikinci kaynağı da aynı bilgiyi aktarmasından dolayı, büyük ölçüde ihtimal dahilinde bakılıyor. Bir hatırlatma yapmak gerekirse, geçmişte Eurogamer iki tarafın arasındaki buzların yavaş yavaş erimeye başladığını söylemişti.

Bir diğer enteresan bilgi ise Silent Hills oyununun PlayStation 5 ile uyumlu çalışacak sanal gerçeklik cihazının nimetlerinden de faydalanabileceği yönünde. İddialara göre Sony Interactive Entertainment, oyunu Hideo Kojima'ya Telltale / Supermassive Games stüdyolarının tarzına yakın olacak bir şekilde sunmuş. Bu sayede Kojima'ya yaratıcı açıdan tam bir özgürlüğün sunulması sağlanmış. Ne var ki şu an için Silent Hills projesi tam olarak hayata geçmiş değil. Yani geliştirilme aşamasında olduğu söylenen tek oyun SIE Japan Studio tarafından üzerinde çalışılan Silent Hill oyunu.

Rely on Horror tarafından aktarılan bu bilgiler elbette içimizi kıpır kıpır etmiyor değil ama neticede henüz Kojima Productions, Konami ve / veya Sony Interactive Entertainment cephesinden bir teyit veya yalanlama gelmedi. Diğer bir deyişle bekleyip görmekte fayda var. Umarız doğru çıkar da o meşhur kasabaya yıllardan sonra tekrar ayak basabiliriz.